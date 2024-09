Declara el primer familiar de Fabiola Yañez en la causa contra Alberto Fernández

Se reactiva la causa por violencia de género contra Alberto Fernández con el testimonio del primer familiar de Fabiola Yañez. Su hermana Tamara, declarará a las 10 de hoy ante el fiscal Ramiro González, del acto también estarán presentes la querella y la defensa del ex presidente.

La declaración de Tamara Yañez quien viajó desde España en los últimos días fue requerida por la abogada Mariana Gallego. Entre otras cosas, la hermana de la ex primera dama traerá claridad en la causa cuando dé a conocer cómo era la relación entre Fabiola y Alberto y su supo de boca de su hermana o de su madre Miriam de algún episodio violento.

Tamara Yañez. Foto: Cedoc

El de Tamara Yañez es el segundo testimonio que es parte de la estrategia de la abogada Mariana Gallego. Estaba previsto que declarara el pasado viernes pero la defensora de Fernández manifestó que por otros compromisos no iba a poder estar presente.

Otra de las cosas de las que no hay dudas que el Fiscal pueda preguntarle a Tamara es si le comentó de los moretones que para la justicia están probados y si posteriormente le mandó alguna imagen tal y como lo hizo con la antigua secretaria, María Cantero.

En los próximos días se dará a conocer la fecha de declaración de Miriam Verdugo, madre de Fabiola, cuyo testimonio se realizó a través de exhorto al reino de España. En el mismo pedido se solicitó al Ministerio Público de ese país la copia forense del teléfono de Fabiola Yañez, sin embargo la incógnita que genera gran expectativa por estas horas es si Tamara trajo el dispositivo consigo.

Precisamente Alberto Fernández se opuso a que se llevará adelante dicha pericia a lo que el Juez Julián Ercolini no hizo lugar. Al ser la decisión inapelable, la defensa del ex mandatario fue hasta la cámara federal porteña con una queja y que deberá responder si la avala o no.