Cómo afectaría a Mendoza el ajuste previsto para las provincias en el Presupuesto 2025

Ya es oficial el Presupuesto 2025, que fue presentado por Javier Milei en un acto en el Congreso. El proyecto queda a disposición del Poder Legislativo para su aprobación. Por lo pronto, el presidente se concentró en los ejes principales: superávit fiscal y financiero, reducción del tamaño del Estado y un pedido a las provincias en su conjunto de ajustarse en US$ 60 mil millones para "cumplir el compromiso de bajar el gasto público". Julián Sadofschi, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza (CPCE), analizó en MDZ Radio el posible impacto que esta medida tendría en la provincia.

Primero que nada, el titular del CPCE reconoce que "Milei y su equipo económico tienen algunas posturas férreas que no son equivocadas. En cuanto a lo teórico, va muy bien. El tema siempre es cómo después se llevan a cabo y quién es el que cede un poco para poder llevar adelante este tipo de políticas", haciendo referencia a la aplicación de estas medidas en la práctica. "Tanto para los grandes empresarios, los pequeños empresarios, los asalariados, los jubilados y quienes están por fuera del sistema. Ahí es donde la teoría choca con la realidad. Con tantos años de atraso, con tantos años de aumento de pobreza, de indigencia. Con una movilidad social hacia abajo. Todo eso va repercutiendo", puntualizó.

Después de los anunciado ayer, queda claro que el ajuste al gasto público llegó para quedarse, y Sadofschi no dejó de resaltar que "ahora hay que prestar especial atención al corto plazo". "Vemos que una reducción de gastos va implicando que esto de alguna forma deteriora el poder adquisitivo a corto plazo de quienes están más adelante en la cadena. Entiendo que las intenciones son muy buenas y esperamos que en el mediano y largo plazo brinden la solución que no hemos podido encontrar durante tantos años en nuestro país", explicó.

Entre todos los caminos que ha trazado el Gobierno para llegar a la meta del superávit fiscal e inflación cero, Milei puso el ojo en su discurso en las provincias, a las cuales les pidió un ajuste de US$ 60 mil millones. Para Sadofsqui, lo que Milei pretende decir es que "es irresponsable prever un gasto del Estado sin ver el origen del recurso". Ahora los gastos tendrían que ser doblemente justificados: "Díganme de dónde lo van a sacar y además, díganme qué otro gasto van a reducir para cubrir este gasto".

"De la mano con esto vienen algunos gastos que él considera que sí o sí va a pagarlos, incluyendo intereses de deuda, remuneraciones, incluyendo gastos que no hay forma de dejar de lado. Entonces ahí es cuando él dice 'Okay, del universo de gastos que yo tengo discrecionales, que son los que yo puedo asignar más para un lado, para el otro. Ahí es donde yo pido un acompañamiento de las provincias y que las provincias reduzcan su gasto'. La Nación ya redujo su gasto. Ahora las provincias van a reducir el suyo", explicó.

En ese sentido, Sadofschi dijo que "probablemente hoy Mendoza no vaya a sentir un fuerte impacto con esta medida porque ya está acostumbrada en los últimos años" a tener un ingreso de fondos discrecionales "bastante reducido". Mendoza hoy no cuenta con un presupuesto de ingresos "más amplio del que le correspondería. Y así es como el gobierno provincial y así mismo los gobiernos municipales están acostumbrados y están presupuestando con los fondos propios, con los fondos coparticipables mínimos. Así que, según lo que yo entiendo, la mayoría de los proyectos, por ejemplo, más allá de sueldos y de gastos y demás que no se pueden tocar dentro de la gran mayoría, van a mantenerse", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: