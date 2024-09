Presupuesto 2025: qué diputados mendocinos escucharon a Milei y quiénes pegaron el faltazo

Este domingo, el presidente Javier Milei presentó el Presupuesto 2025 en la Cámara de Diputados, pero con una marcada presencia menor que el 1 de marzo cuando inauguró las sesiones ordinarias, ya que los bloques opositores concurrieron con delegaciones más reducidas y el recinto se vio medio vacío. En lo que refiere los legisladores mendocinos, asistieron 8 de los 10 representantes que tiene la provincia.

Unión por la Patria ya había anticipado que solo enviaría un grupo integrado por los legisladores que conforman la comisión de Presupuesto y Hacienda. Fueron 12 y, de los tres mendocinos de este espacio, Martín Aveiro, Adolfo Bermejo y Liliana Paponet, solo la diputada sanrafaelina acudió al Parlamento, pese a no formar parte de la comisión mencionada. Durante su discurso, Milei intercambió chicanas con el kirchnerismo. "Ustedes pueden abstenerse, no saben sumar con dificultad", lanzó Milei frente al bloque peronista.

De la Unión Cívica Radical (UCR) se apersonaron los tres diputados oriundos de Mendoza. Julio Cobos, pese a ser un ferviente crítico de la gestión de Milei, acudió debido a que es autoridad de Cámara, precisamente en la Vicepresidencia 2°. En el caso de los dos radicales restantes, la presencia de Lisandro Nieri estuvo garantizada desde un principio debido a que integra la comisión de Presupuesto y Hacienda. En tanto que Pamela Verasay también asistió, según pudo corroborar MDZ.

Como era de esperarse, los tres diputados La Libertad Avanza recibieron al presidente Milei. Se trata de Mercedes Llano, Facundo Correa Llano y Álvaro Martínez. Lourdes Arrieta, que recientemente concretó su salida del espacio oficialista tras una serie de escándalos, también estuvo en el Congreso, pese a que ahora forma parte del monobloque Fuerzas del Cielo - Espacio Liberal y se encuentra enfrentada con una porción de LLA.

Lourdes Arrieta dijo a MDZ que "es un proyecto de aquí a cinco años, un poco más". Y destacó que "hoy para paliar la crisis económica, lo mal que vive el ciudadano de a pie, el que vive en una villa, el que vive en un barrio de clase media baja que no llega a fin de mes, es difícil".

En relación a los chicanas intercambiadas entre la oposición y Javier Milei, expresó a modo de crítica: "Me parece una falta de respeto del presidente a la oposición. Entiendo que hay diferencias, pero creo que en un ámbito de respeto y de cordialidad se puede llevar adelante. Quizás no se dio cuenta. No sé. Yo no lo haría".

Una vez que concluyó la presentación, el diputado Álvaro Martínez aseveró: "Hoy vimos a un Javier Milei haciendo historia, siendo el primer presidente en dar él mismo la presentación presupuestaria. Un jefe de estado centrado y puntualizando en lograr un equilibrio fiscal, una economía creciente y pujante. La herencia no fue positiva pero con esfuerzo y trabajo estamos logrando salir de a poco a flote. Una Argentina que empieza a ser tomada en serio y reconocida por nuestros pares a nivel internacional. Es nuestro deber y seguiremos trabajando por que todo esto suceda".

Encuentro Federal también asistió este domingo, pero solo lo hicieron cuatro de sus 16 legisladores, ya que participaron el presidente de EF, Miguel Ángel Pichetto, acompañado por Margarita Stolbizer, Esteban Paulon y Florencio Randazzo. El Frente de Izquierda, en tanto, decidió no concurrir a la presentación del Presupuesto 2025 a cargo de Milei. El PRO tuve asistencia perfecta, al igual que LLA.

El presidente Javier Milei presentó hoy el proyecto de Presupuesto 2025 en un discurso transmitido por cadena nacional desde la Cámara de Diputados. El Presupuesto proyecta una inflación de 18,3% para el próximo año. La estimación para concluir el 2024 es una inflación de 104,4%. En tanto, el Presupuesto contiene un pronóstico de crecimiento del PBI de 5% para 2025. Asimismo, el dólar oficial terminaría el año a $1.020 y en diciembre de 2025 estaría en $1.207. Milei también le advirtió a los gobernadores que para seguir en la senda de la baja del gasto público deberán hacer un ajuste de U$S 60 millones.

Las principales frases:

"Todo gasto que sea creado y no explique de que partida presupuestaria existente va a salir, será vetado".

"Va a bajar el riesgo país, contribuyendo al ahorro, y en consecuencia la suba del salario real es la única manera de que baje la pobreza e indigencia".

"No hay nada más empobrecedor y que enriquezca más a los políticos que el déficit fiscal".

"La justicia social no es justa sino extremadamente violenta, basada en un principio inconsistente que dice que donde hay una necesidad hay un derecho, pero las necesidades son infinitas y los recursos son finitos".

"Si el círculo económico lo genera el Estado, es lo mismo que aceptar que un mafioso nos rompa las piernas para después ofrecernos las muletas; no queremos las muletas del Estado".

"La decisión es suya y será la ciudadanía la que los coloque en la avenida de los justos o en la esquina de las ratas miserables que apostaron contra el país y su gente".

"Por cada peso que dejen de gastar las provincia o municipios, lo podrán devolver bajando ingresos brutos u otras tasas".

"El primer año de superávit fiscal sin entrar en default en toda la historia argentina".

"Es un Presupuesto diametralmente distinto a lo que nos tienen acostumbrados, el más radicalmente distinto de nuestra historia".

"Venimos a ponerle un cepo al Estado. Este Presupuesto va a cambiar para siempre la historia de nuestro país".

