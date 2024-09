La ambiciosa proyección de inflación que Javier Milei incluirá en el Presupuesto 2025

Esta noche, el presidente Javier Milei dará un paso decisivo al presentar el Presupuesto 2025 en el Congreso. Será un evento inusual, ya que el propio mandatario, y no el ministro de Economía, explicará el contenido de este ambicioso proyecto económico. Con una cadena nacional, Milei expondrá su plan para el próximo año, cuyo principal eje es la lucha contra la inflación.

Entre los detalles que se conocen del presupuesto, destaca una estimación promedio de inflación del 28,3% para todo el 2025. Esta cifra es más baja que la proyección inicial de hace dos meses, que la situaba en un 30%, lo que ya era visto como optimista. Milei pretende que la inflación mensual final del año sea aún menor, reforzando su compromiso de estabilizar la economía.

Además de la inflación, el presupuesto incluye una cláusula clave para mantener el equilibrio fiscal. Si la recaudación no alcanza lo estimado, el jefe de Gabinete tendrá la facultad de ajustar partidas y reducir gastos no prioritarios. Este mecanismo busca asegurar que no haya déficit en las cuentas públicas.

Tal como explicó Rubén Rabanal, el plan también contempla un ajuste del tipo de cambio atado a la inflación, con una devaluación mensual del 2% hasta diciembre. A partir de allí, el dólar seguirá la evolución de los precios, con el objetivo de mantener la estabilidad cambiaria.

Finalmente, el Gobierno proyecta un crecimiento económico cercano al 5% para el 2025. Este crecimiento estaría respaldado por recortes en subsidios económicos y ajustes en empresas públicas, medidas que buscan generar un superávit en el sector público. Milei está decidido a implementar un plan económico que refuerce la confianza y reduzca la inflación, el gran desafío de su administración.