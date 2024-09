Los lazos de la corrupción: la relación entre Emerenciano Sena y el "piquetero millonario"

"Somos perseguidos políticos", dijo Alberto "Tito" López, el piquetero chaqueño investigado por lavado de dinero, tenencia simple de estupefacientes, acopio de municiones y encubrimiento de contrabando. Y es que también se refirió a sus pares sindicales, todos bajo el ojo de la Justicia: Emerenciano Sena, imputado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, Osmar Quintín Gómez, por abuso sexual, y Carlos Barraza, por fraude contra la administración pública.

El fiscal federal Patricio Sabadini presentó el martes el requerimiento de instrucción donde solicita la detención del dirigente López, así como de su esposa Beatriz Romero Librada, sus hijos David Alberto López, Walter Ramón López y Daniel Orlando López, y su nuera Devora Liliana Acosta. El miércoles mismo se lo detuvo al líder del clan, y el jueves comenzaron los allanamientos.

La denuncia inicialmente apuntó a una supuesta maniobra de lavado de activos a partir de la administración y comercialización de miles de hectáreas cedidas por el Estado chaqueño (mayormente por parte del exgobernador Jorge Capitanich), partiendo de que el patrimonio de los imputados no coincide con sus perfiles económicos. Sin embargo, tras los primeros allanamientos bajo los cuales le hallaron cocaína, armas, cigarros contrabandeados, dólares y reales, le adjudicaron estos nuevos crímenes al dirigente.

La relación de Alberto "Tito" López con Emerenciano Sena

Aún así, el nombre de "Tito" ha resonado en ocasiones previas a lo largo de la provincia, por distintas manifestaciones que ha realizado. Una de ellas se dio tras el arresto de Emerenciano Sena, quien junto a su mujer, Marcela Acuña, y su hijo, César Sena, son los principales sospechosos por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido a mitad del 2023 y que repercutió en todo el país.

En rigor, fue a partir de aquella masiva movilización que el clan López ganó protagonismo en las calles de Resistencia. "Nosotros después de casi 15 días que pudimos leer el expediente, salimos a marchar porque vimos que en la causa nadie le acusaba a Sena. No hablo de Marcela, ni César, ni de los otros cuatro. Fuimos solo por Emerenciano", dijo el dirigente en diálogo con MDZ.

López conoció a Sena en 1997. Y a Osmar Quintín Gómez antes, entre 1983 y 1984; no lo recuerda con precisión pero sabe que tenía alrededor de 12 años. Los describe como sus "compañeros de lucha", quienes son "perseguidos políticos" al igual que él por parte de todos los gobiernos radicales que han pisado la provincia.

No obstante, ninguno de ellos fue responsable de su inserción en el mundo de la militancia. Muy por el contrario, esto se lo adjudica al ya fallecido dirigente Miguel Ángel Benjamín, un militante del Partido Justicialista chaqueño. "Fue él quien me enseñó que teníamos derechos, me enseñó la Constitución, me enseñó muchas cosas, que después seguí aprendiendo en la calle, luchando", agregó.

Tito López, Osmar Quintín y Emerenciano Sena, imputados por diferentes causas.

Por su parte, Quintín Gómez, dirigente piquetero también aliado al exgobernador Capitanich, está imputado por "abuso sexual con acceso carnal" contra una colaboradora suya. La víctima afirmó que la violó en la localidad de Colonia Benítez, dentro de un domicilio donde residía el acusado, lo cual López negó rotundamente e insistió en que "se trata de un relato armado".

La investigación se inició justo un mes después del estallido del caso Strzyzowski, que involucra no sólo a la familia Sena, sino a otros cuatro cercanos a ellos, caratulados como "partícipes necesarios". Emerenciano ese año mismo también se había candidateado como diputado provincial en la boleta de Capitanich, puesto del que fue desplazado tras la causa.

Detuvieron a Alberto "Tito" López, acusado de lavado de dinero. Foto: Gentileza Fiscalía

"Nosotros somos compañeros de la lucha. Empezamos todos juntos. Con la gran equivocación de que ellos se creyeron que podían jugar a la política, y la política es muy jodida. Ellos armaron un partido, se pusieron de candidatos, y los callaron", opinó Tito.

López tiene alrededor de 57 causas en su contra por diversos delitos, la mayoría cajoneadas o cerradas. "Me hicieron también dos juicios, que en los dos salí libre de culpa y cargo", disparó el dirigente. En cuanto a esta nueva investigación que se abrió en su contra, opinó: "Se dio por pedido de Patricia Bullrich o de Mauricio Macri, que son los padrinos políticos de (Leandro) Zdero. Es para que yo me calle la boca. Como hicieron con ellos".

"Ahora con Zdero al poder nos tratan de chorros, dicen que el Estado me regaló esas tierras, pero el Estado me las vendió y yo luego las alquilé. Es todo legal. Lo que pasa es que esto es una cuestión de clase social", se defendió el piquetero. El mismo aseguró que sólo cuenta con 300 hectáreas y menos de 200 cabezas de ganado: tiene vacas, pollo, chivos, chanchos, ovejas y caballos. No obstante, desde la Fiscalía insisten en que tendría más de 700 animales y arriba de 1.000 hectáreas.

Tito López sobre el caso Strzyzowski: "Emerenciano es el único inocente"

El 2 de junio de 2023 se la vio por última vez a Cecilia Strzyzowski ingresar al domicilio de los Sena para encontrarse con su esposo, César, y emprender un supuesto viaje. Jamás volvió a salir, por lo menos con vida. Su marido está imputado como autor del femicidio, mientras que Emerenciano y Marcela fueron caratulados como coautores.

"Marcela y César sí están implicados, porque los mismos testigos son los que declaran en contra de ellos, (Gustavo) Obregón a los nueve días declaró todo. Sena es el único inocente, no se apunta a él", aseguró López, quien lo ha ido a visitar a la comisaría varias veces, hasta que fue trasladado al penal.

Emerenciano Sena, César Sena y Marcela Acuña, imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

"No tiene teléfono, no tiene nada, cuando todos los presos tienen teléfono, pero Sena no", dijo el piquetero, y añadió: "Sena va a tener que pagar hasta el último día que lo larguen por una cuestión de que él se enfrentó con el Gobierno radical muchos años. Tenían que involucrarlo porque es la cabeza del movimiento".

El piquetero millonario, también envuelto en la mafia del desmonte

Otra causa que puso a la provincia en las noticias es la llamada "mafia del desmonte", la cual investiga una supuesta trama de corrupción en los permisos emitidos para arrasar con los bosques nativos de allí. De hecho, la jueza del Juzgado Federal de Resistencia 1, Zunilda Niremperger, suspendió los desmontes por tres meses.

El principal apuntado es Hernán Halavacs, actual ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible de Chaco, quien habría tramitado alrededor del 40% de los desmontes en la provincia entre 2014 y 2021. El objetivo de esta trama, según expresan en la denuncia, es el corrimiento de la frontera sojera, ganadera, y la comercialización de productos y subproductos como la madera o el carbón a partir de la explotación de suelo protegido.

Los delitos que están en juego, dentro de esta causa encabezada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdAA), son: lavado de activos, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, defraudación de la administración pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, cohecho, falsedad ideológica de instrumento, tráfico de influencias e incluso trata de personas, apuntando a explotación laboral de menores.

El perfil del ministro, sin embargo, fue relacionado con el piquetero Tito López en las últimas horas, lo cual complicaría a ambos de probarse que están relacionados. Según confirmaron fuentes judiciales a MDZ, se sospecha que Halavacs fue el asesor de desmonte del dirigente, gracias al cual logró alambrar unas 5.000 hectáreas suyas. Las primeras indagatorias se desarrollarán el martes 17.

La detención de Tito López