Detuvieron en Chaco a un millonario piquetero amigo de Jorge Capitanich

En las últimas semanas resonó mucho el nombre del líder del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD), Alberto "Tito" López, imputado por presunto lavado de dinero, y quien este miércoles fue detenido junto a su familia. El piquetero, por su parte, aseguró que se trata de una "persecución política", al igual que como le ocurrió a sus pares: Emerenciano Sena, Omar Quintín Gómez y Carlos Barraza.

El fiscal federal Patricio Sabadini presentó el martes el requerimiento de instrucción donde solicita la detención del dirigente, así como de su esposa Beatriz Romero Librada, sus hijos David Alberto López, Walter Ramón López y Daniel Orlando López, y su nuera Devora Liliana Acosta. De hecho, hay una orden de captura internacional contra uno de los hijos, quien habría pasado a Chile a fines de agosto y desde entonces no ha vuelto.

Se apunta a la presunta maniobra de lavado de activos a partir de la administración y comercialización de miles de hectáreas cedidas por el Estado. En base a la acusación de la Fiscalía, el patrimonio de los imputados no condice con sus perfiles económicos.

Además, se acusó a los implicados de haber conformado "una asociación ilícita con manejo de millonarias sumas de dinero espurio", demostrando así "un amplio despliegue de importantes medios económicos", bajo el manejo de una estructura organizada, sumado a "un importante flujo de pasos fronterizos internacionales conforme surge del informe aportado por la Dirección Nacional de Migraciones".

Una fuente judicial explicó a MDZ: "Jorge Capitanich, con el cañón de guita que le daba a las organizaciones sociales, terrenos privados y fiscales, hizo que Alberto haya ido conformando su estructura". Esta detención, en el marco del supuesto crimen de lavado de dinero, se da a raíz de los delitos de usurpación y extorsión, y se lo acusó al dirigente de intentar entorpecer la investigación a través de la movilización de sus militantes.

Las palabras de "Tito" López por su imputación

En rigor, se habló de que el piquetero tenía un patrimonio de 1.600 millones de pesos, lo cual no coincide con sus ingresos. "Esto no es verdad, ellos se prenden de un periodista que salió a decir que ese era mi capital. No es mi capital en realidad, voy a demostrar que no lo es. Y aparte de eso, hace 20 años que yo vengo trabajando con los animales. Soy productor ganadero", se defendió "Tito" -como prefiere que lo llamen- en diálogo con este medio.

Según comentó, comenzó con su actividad privada en 2004 como productor ganadero a través de terrenos "que él mismo consiguió", y su rol como dirigente inició recién en 2019, aunque militando desde 2007. No obstante, en los años 90' fue cuando conoció a sus pares: Sena, imputado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, Quintín Gómez, por abuso sexual, y Barraza, por fraude contra la administración pública. Todos aliados al peronismo local, y quienes serían "perseguidos políticos".

En total, López tiene alrededor de 57 causas en su contra por diversos delitos. "Me hicieron también dos juicios, que en los dos salí libre de culpa y cargo. Todos los gobiernos radicales me persiguieron", disparó el dirigente, y opinó sobre esta nueva investigación: "Esto se dio por pedido de Patricia Bullrich o de Mauricio Macri, que son los padrinos políticos de Zdero. Es para que yo me calle la boca".

Además, aseguró que han involucrado a sus hijos "injustamente", habiéndolos secuestrado y amenazado en varias ocasiones. De hecho, ahora toda su familia está imputada como partícipes del presunto delito de lavado de activos.

La detención de López, y sus parientes y nuera, se llevó adelante por sospechas de que logre entorpecer el avance de la causa, no sólo por su peso social, sino también debido a que el piquetero se presentó junto a varios manifestantes frente a la Fiscalía Número 2 de Resistencia el lunes 26 de agosto, tras darse a conocer esta investigación. "Presenté un pedido para que respeten mis derechos. Esta es una cuestión política, no de criminalidad, y ellos ocupan la Justicia, te meten preso y no explican nada. Te meten preso aunque seas inocente y el fiscal no paga nada", justificó.

Video: la detención del "piquetero millonario"