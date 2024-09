Bancas vacías, algunas ovaciones y anuncios sorpresa: qué se espera de Javier Milei en la Cámara de Diputados

Fiel a su estilo, Javier Milei volverá a montar este domingo un estudio de televisión en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, tal como lo hizo el pasado 1 de marzo en la Asamblea Legislativa. El presidente presentará el Presupuesto 2025 por cadena nacional desde un atril, con cámaras milimétricamente calculadas para mostrar su mejor plano, con una escenografía de luces y banderas.

Se dará en el marco de una convocatoria especial de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert. Se da el domingo porque es 15 de septiembre, la fecha límite que tiene el Poder Ejecutivo para presentar el proyecto de ley donde se indica el rumbo económico de la administración pública. Es una fecha que se cumple, pero la presentación formal nunca la hace un propio presidente, siempre es el ministro de Economía y sus secretarios los que se presentan en la comisión. Incluso, suelen hacerlo pocos días después del 15.

Además de un show televisivo se espera un fuerte despliegue de seguridad con operativo de las fuerzas federales y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La última vez que Javier Milei fue al Congreso, el ministro de Defensa, Luis Petri, puso a disposición un inhibidores de drones para "garantizar la seguridad presidencial".

El presidente llegará al Congreso acompañado por sus ministros, secretario y asesores. En el recinto habrá muchas bancas vacías. El oficialismo intentará dejar expuestos a los ausentes con la retórica de que "la casta no trabaja los fines de semana". Sin embargo, hay muchos diputados que viajaron a sus provincias a pasar el fin de semana, pero que se les complica llegar a la Capital Federal, en medio de la huelga de trabajadores de Aerolíneas Argentinas.

Martín Menem y Victoria Villarruel acompañarán el jefe de Estado.

Los bloques que estarán presentes el domingo para escuchar a Javier Milei en el Congreso

También hay senadores invitados. Muchos bloques definirán a último momento qué harán. El bloque La Libertad Avanza, que preside el senador por Jujuy Ezequiel Atauche espera tener asistencia perfecta, junto con el libertario eyectado Francisco Paoltroni.

José Mayans, jefe del interbloque Unión por la Patria en la Cámara alta, arregló con su par de Diputados Germán Martínez que sólo vayan los diputados que integran la comisión de Presupuesto y Hacienda. "Es la Cámara de origen del presupuesto", explicaron fuentes parlamentarias del peronismo a MDZ para explicar.

La Libertad Avanza y el PRO tendrán una buena cantidad de diputados presentes para escuchar a Javier Milei. Muchos van a querer que el presidente y su hermana Karina los vean aplaudir y festejar cada vez que se expongan los logros de gestión y se ataque a la oposición.

Luis Caputo será uno de los homenajeados por el presidente Milei.

Los bloque Encuentro Federal y UCR y Coalición Cívica definió un grupo de legisladores que representes institucionalmente a las bancadas. Por el bloque de Miguel Pichetto irá Ignacio García Aresca, como miembro de la comisión de Presupuesto, Oscar Agost Carreño, Florencio Randazzo y Margarita Stolbizer. Del Frente de Izquierda ya anticiparon que no participarán del acto.

"La presentación del presupuesto siempre se realiza con la posibilidad de hacer preguntas, de participar y discutir, que es el supuesto rol que debería cumplir el Congreso. El domingo no se podrá preguntar, criticar ni intervenir de ninguna manera. Es una verdadera mordaza para todos los legisladores de un Gobierno y un presidente que además amenaza con vetar toda ley que a él no le gusta, como la ley jubilatoria. Gobierna por decreto, se quiere manejar a veto limpio, reprime salvajemente y quiere usar el Congreso para su show patético. No cuenten con nosotros", informaron en un comunicado.

Qué espera del discurso de Javier Milei en el Congreso

En los días previos el asesor estrella de Javier Milei, Santiago Caputo, que sin cargo opera desde la Casa Rosada, se encargó de difundir entre los propios legisladores libertarios que el domingo habría un "anuncio explosivo" del presidente y les pidió que estuvieran presentes.

A partir de ahí empezó una serie de especulaciones. Algunos se animan a hablar del fin del cepo. Los más cautos señalan el fin del impuesto PAIS, luego de la reducción que se espera en los próximos días. También está sobre la mesa la posibilidad de eliminar más organismos del Estado. El 1 de marzo Javier Milei anunció el cierre de la agencia estatal de noticias Télam.

También se espera que Milei "cambie la ecuación". "El modelo de la casta es gastar y gastar, y después ver cómo se recauda. Bueno, acá será al revés. A partir de lo que ingresa se ve en qué se gasta", deslizó una fuente parlamentaria que tiene fluido diálogo con la Casa Rosada. "El equilibrio fiscal no se negocia", remarcó.

El presidente llega al Congreso de la Nación en una semana que podría definirse como empatada. La oposición sancionó la Ley de Financiamiento Universitario y por primera vez en la historia rechazó un decreto de necesidad y urgencia, el 656/24 que giró $100 mil millones a la SIDE como fondos reservados.

Sin embargo, pudo aprobar en el Senado la boleta única de papel, que debe ser revisada por Diputados ya que sufrió modificaciones y mostró que tiene el número suficiente para para bloquear los intentos de la oposición de rechazarle los vetos con los dos tercios. Para eso fue clave la Unión Cívica Radical, que tiene cinco diputados (Pablo Cervi, Luis Picat, Federico Tournier, Mariano Campero y Martín Arjol) que ya posan en las fotos con el pulgar hacia arriba.