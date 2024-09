Una vez más, Javier Milei contra la prensa: "Se les acabó el curro"

El presidente Javier Milei apuntó contra el periodismo una vez más. Luego de que se difundiera un noticia de que Australia penaría a las redes que no censuren noticias falsas, el mandatario habló sobre los periodistas. Además, señaló que "se les acabó el curro".

Respondiendo a la noticia de Australia, Milei lo consideró como "el sueño húmedo de los perisobres argentos". "Libertad de expresión sólo para ellos y monopolio del micrófono así pueden mentir, calumniar, injuriar, decir cualquier estupidez sin pensar ni chequear, apretar, chantajear y obviamente extorsionar", agregó.

"Se les acabó el curro", finalizó. La guerra entre la prensa y el gobierno libertario tiene varios capítulos. En el más reciente, la periodista Romina Manguel protagonizó una fuerte pelea contra el diputado Alberto "Bertie" Benegas Lynch por la libertad de expresión y los "trolls".

En Comisiones, Manguel habló sobre el cruce que había tenido con el presidente luego de una nota del diputado Benegas Lynch. “Perdón, Bertie, pero fue un hecho muy público y quiero referirme a ese ejemplo. Bertie me dio una entrevista generosamente, estuvimos más de una hora conversando, le pregunté si había pedido permiso porque sé que no soy de las favoritas de este Gobierno, y tampoco lo quiero ser, pero me dijo que no, que elegía libremente su agenda. Tuvimos una buena conversación”, explicó.

El tuit completo de Javier Milei

Durante la entrevista, el diputado dejó distintas frases polémicas. Entre ellas, y de las más recordadas, hizo alusión a que puso en duda la obligatoriedad de la escolaridad en menores, y que si un chico va a o no a la escuela debería ser una decisión de sus padres y no del Estado. "La libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo", había dicho el legislador.

El tema comenzó a tomar mucha relevancia en los medios de comunicación. Es por eso que Milei cruzó a la periodista: “El Presidente se enojó mucho por la escalada que tuvo y salió a denigrarme, desprestigiarme y decir algo que me preocupó cuando dijo que soy una periodista que busca destruir el espacio”.

Luego de esta declaración, el diputado le contestó a la periodista. La acusó de no tener "honestidad intelectual" y de haber hecho una "canallada" por haber tergiversado las declaraciones.

“Ya tuviste Manguel esa semana de protagonismo, cortala”, concluyó.

La respuesta de Romina Manguel fue contundente: "Benegas Lynch, en vez de ser honesto intelectualmente y decir ´yo lo dije, Romina no tergiversó nada´, piensa que yo tengo que venir acá a pedirle disculpas, cuando el que tiene que pedirme disculpas es él. Y además me agrede diciéndome que yo con esa nota buscaba una semana de popularidad. Trabajo hace 30 años en el periodismo. No necesité de Bertie antes ni lo necesito ahora, me parece una falta de respeto".