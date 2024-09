Gritos, cruces e insultos en una comisión, con Romina Manguel y Alfredo Casero como protagonistas

La comisión de Libertad de Expresión en Diputados se inundó de polémicas. Por un lado, el fuerte cruce entre la periodista Romina Manguel y el diputado libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch. También, la disertación del actor Alfredo Casero dio de qué hablar luego de atacar la labor periodística actual y de defender a Javier Milei.

Manguel comenzó hablando sobre su preocupación de que si hay una decisión “coordinada y consensuada desde las altas esferas del poder” para censurar las voces del periodista. Explicó que eso pasó en todos los gobiernos y de distintas maneras, pero que el gobierno libertario es el primero que lo hace a "cara descubierta".

También respecto de que Javier Milei le responda a los periodistas que no vayan en línea con su Gobierno: "El presidente realmente no entiende la asimetría que hay entre un periodista y alguien que ejerce la primera magistratura". "Les parece que estamos hablando de igual a igual", agregó.

Durante su presentación, Manguel habló sobre el cruce que había tenido con el presidente luego de una nota del diputado Benegas Lynch. “Perdón, Bertie, pero fue un hecho muy público y quiero referirme a ese ejemplo. Bertie me dio una entrevista generosamente, estuvimos más de una hora conversando, le pregunté si había pedido permiso porque sé que no soy de las favoritas de este Gobierno y tampoco lo quiero ser, pero me dijo que no, que elegía libremente su agenda. Tuvimos una buena conversación”, explicó.

Romina Manguel sobre los trolls

Durante la entrevista, el diputado dejó distintas frases polémicas. Entre ellas, y de las más recordadas, hizo alusión a que puso en duda la obligatoriedad de la escolaridad en menores, y que si un chico va a o no a la escuela debería ser una decisión de sus padres y no del Estado. "La libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo", había dicho el legislador.

El tema comenzó a tomar mucha relevancia en los medios de comunicación. Es por eso que Milei cruzó a la periodista: “El Presidente se enojó mucho por la escalada que tuvo y salió a denigrarme, desprestigiarme, y decir algo que me preocupó cuando dijo que soy una periodista que busca destruir el espacio”.

Luego de esta declaración, el diputado le contestó a la periodista. La acusó de no tener "honestidad intelectual" y de haber hecho una "canallada" por haber tergiversado las declaraciones.

La respuesta de Javier Milei por los dichos de Benegas Lynch

“Ya tuviste Manguel esa semana de protagonismo, cortala”, concluyó.

La respuesta de Romina Manguel fue contundente: "Benegas Lynch, en vez de ser honesto intelectualmente y decir ´yo lo dije, Romina no tergiversó nada´, piensa que yo tengo que venir acá a pedirle disculpas, cuando el que tiene que pedirme disculpas es él, y además me agrede diciéndome que yo con esa nota buscaba una semana de popularidad: trabajo hace 30 años en el periodismo. No necesité de Bertie antes ni lo necesito ahora, me parece una falta de respeto".

Alfredo Casero contra el periodismo

El actor Alfredo Casero también estuvo presente y habló de la labor periodística. “La gente ya no les cree. Tienen la obligación de cambiar”, indicó. Además, defendió al presidente y cómo maneja las redes sociales y las respuestas a periodistas, en donde lo consideró "práctico", porque elimina los intermediadores entre periodista y presidente.

"El periodismo es mostrar las fotos de las mujeres que se fueron a acostar con el presidente durante 20 días haciendo una cacería de brujas horrible", dijo haciendo referencia sobre Alberto Fernández, y agregó: "De base están haciendo que miremos para otro lado, cosa que siempre hacen".

"Yo acuso que ustedes todos los periodistas que saben más cosas, supieron más cosas y por trabajar para gente y con gente que los mantenía con los pantalones chupines y con los zapatos que le daban de canje, a nosotros -a mí no me hace nada- pero el periodismo de ese tipo, es el periodismo que ha destruido la cabeza de la gente mayor", agregó.

En redes sociales, el legislador libertario Ramiro Marra festejó los dichos del actor: "Había que decirlo y Alfredo Casero se encargó de hacerlo".