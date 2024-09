Los docentes recibirán una compensación salarial en su día

Este miércoles 11 de septiembre es el Día del Maestro y el 80% de los docentes mendocinos recibirán en concepto de compensación de cláusula de garantía- que garantiza que no se cobre menos de un determinado monto- del salario mínimo neto docente, una suma no remunerativa y no bonificable. Se trata de una decisión que tomó el Gobierno de Alfredo Cornejo, de abonar por única vez, a todos aquellos docentes que, durante abril, mayo y junio de 2024 hubieren percibido el concepto de cláusula de garantía conforme los valores vigentes en esos momentos, según se determinó en julio pasado a nivel nacional. Pero además, el 20% que no tiene claúsula de garantía también recibirá un incentivo el día 20 de septiembre.

El 80% de todos los docentes de Mendoza recibirá la compensación este miércoles que será abonada por cargo o su equivalente en horas cátedra, sea docente titular o suplente. En el caso de los maestros que cobren por horas cátedra, la compensación será liquidada de forma proporcional a las horas específicas que esté cumpliendo.

Las actualizaciones corresponden a abril, mayo y junio. Se pagarán en una sola cuota y los montos van desde $140.000 hasta $164.479, dependiendo de la antigüedad y ajustados a la proporcionalidad de cantidad de horas o cargos docentes.

La decisión se tomó luego de que el Gobierno nacional decidiera actualizar el salario mínimo en julio pero retroactivo a marzo, mayo y junio. En esos tres meses, Mendoza, quedó debajo, por eso, Cornejo decidió invertir fondos para compensarles a la docencia. Abarca el cargo de maestro, jornada simple, sin antigüedad, o su equivalente en horas cátedra.

El ministro de Educación Tadeo García Zalazar

El 20% de los docentes restante, lo recibirá el día 20 de septiembre, de acuerdo a la información a la que accedió MDZ y según marcaron desde la Dirección General de Escuelas. Se trata de aquellos docentes que no tendrían claúsula de garantía pero que para mantener la proporcionalidad de la pirámide salarial, la Provincia decidió incluirlos en el pago.

Esto significa, que para evitar que la pirámide se achate, que los docentes que tienen más antigüedad y no tienen cláusula de garantía, puedan percibir la actualización en los salarios y haya una diferencia con quienes cobran menos porque tienen menos antigüedad, zona, etc.