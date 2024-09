La inquietante razón por la que se apeló a la orden de quitarle los celulares a los presos

La Suprema Corte mendocina recientemente inició el debate nuevamente sobre el uso de celulares en las cárceles por parte de los presos. Se apeló el fallo del juez Sebastián Sarmiento que, a comienzos del año, había decidido terminar con el beneficio que recibieron los convictos durante la pandemia de coronavirus del 2020. La decisión se postergó hasta el 7 de octubre, y quienes se oponen a apelación insisten en seguir adelante con la medida, argumentando que desde las cárceles se organizan delitos que afectan la seguridad pública. Alejandro Gullé, Procurador General de la Corte de Mendoza, abordó la problemática en MDZ Radio 105.5 FM y apoyó la quita de celulares.

"Es un tema complicado. Nosotros solicitamos que retiraran los teléfonos porque hay que dar cumplimiento a lo que dice la Ley de Ejecución Provincial. La verdad es que, en todo caso, el teléfono podría o debería ser un aspecto que contemple premios y castigos. Porque sabemos que hay gente que desde adentro maneja operaciones delictivas que se cometen afuera", comentó. Desde su perspectiva, el uso del celular debería ser reservado aquellos que mantengan "una conducta ejemplar", mientras que para el resto podrían usarse "líneas fijas" o "una computadora para que se comunique, porque también tienen derecho a comunicarse con la familia aquellos que no pueden ser visitados por motivos de distancia".

Sin embargo, para Gullé, las razones detrás de la apelación son claras: "En Rosario tuvieron que sacar los teléfonos y eso desencadenó problemas internos en la Penitenciaría, muy severos". El conflicto interno que la medida generaría en las cárceles es, "sin duda", la razón por la cual se dio marcha atrás. "Yo creo que va a generar malestar, pero a esta altura del partido, tenemos que pensar que si el retiro de los teléfonos no va a beneficiar más a la sociedad porque vamos a evitar que se cometan delitos", explicó.

El procurador no pudo dar el número exacto de crímenes vinculados a los celulares en las cárceles, pero aseguró que "son muchísimos. Esto es así. Inclusive empiezan a navegar y se meten en Facebook a ofrecer el artículo para la venta a precios favorables para comprarlos, y cuando va la gente a comprarlo los están esperando un par de de maleantes, amigos de la gente que está acá adentro. Entonces, hay muchísimos delitos que nacen a partir de los teléfonos del penal".

"Yo entiendo que hay que hacer una evaluación, nadie quiere motines, nadie viene revueltas, pero tampoco nadie quiere que se cometan delitos afuera a expensas de que estos señores estén cómodos", resaltó.

Por último, Gullé descartó otras posibles soluciones al problema, como el uso de bloqueadores de señal en las cárceles. "Si pusieran un bloqueador acá, por ejemplo, en el penal de Boloung Sur Mer, afectaría los teléfonos de los vecinos también", aunque no se dejan de buscar alternativas. "No hace mucho estuvimos con Patricia Bullrich y dijo que estaba probando un sistema distinto de colocar antenas dentro de los penales que eran bloqueadores de los teléfonos, de los penales. Es decir, es como que los teléfonos dentro del penal eran absorbidos por esa antena, y esa antena los bloqueaba. Pero también hay que pensar que eso bloquearía también los teléfonos de los guardias. No es sencillo el tema", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: