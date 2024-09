La confesión que le hizo Fabiola Yañez a la esteticista y que puede complicar a Alberto Fernández

"Qué feo es vivir con alguien que no te habla ni te saluda", le dijo la ex primera dama Fabiola Yañez a María Florencia Aguirre, su esteticista, en 2021. Estaban en la casa de huéspedes de la Quinta de Olivos cuando el expresidente Alberto Fernández abrió la puerta abruptamente para saber sobre su hijo Francisco. "Buen día, doctor", le dijo Florencia. Como respuesta solo obtuvo una mirada y la pregunta acerca de dónde estaba el niño. "Almorzando", respondió Yañez. Él se fue, ella se quebró. Las cosas no estaban bien. Cinco minutos antes había ocurrido un llamado. Era de Alberto hacia Yañez. "Cuando te calmes me llamás", le había dicho ella.

Los celos, la fiesta de Olivos y la derrota legislativa de aquel entonces atizaban el fuego del conflicto en el interior de la familia Fernández. Todo esto surgió de la declaración que hizo este martes Aguirre en los tribunales de Comodoro Py ante el fiscal Ramiro González en el marco de la investigación por la denuncia por violencia de género contra el expresidente.

De profesión dermatocosmiatra, esteticista, cosmetóloga y maquilladora, Aguirre desestimó que el moretón que tuvo Yañez pudiera haberse correspondido con un tratamiento estética de los que ella le practicaba y con un detalle minucioso acerca de cómo se realizan cada uno explicó por qué. "Hay un ingreso mío del 19 junio de 2021 por la fiesta de la bandera, la espero, estaba terminado de almorzar, la atendí, le hice una limpieza de cutis y le hice un masaje. Luego me retiré, no le hice ningún otro tratamiento. Vuelvo a Olivos el 29 junio 2021 y me la encuentro con un hematoma en el ojo, le pregunto que le pasó y me dice que fue Alberto sin querer, la verdad que la miré y no le creí. No le pregunté nada más", dijo Aguirre.

"Me dijo algo que estaba en la cama cuando pasó pero nada más, en ese momento no le toqué el rostro. Le hice un masaje porque estaba estresada y un drenaje linfático (...) Ese día tenía un hematoma en el ojo, tenía marcado el ojo, era color morado y tenía color amarillo. Ese día no había nadie más", agregó. También dijo que luego de la foto de la fiesta de Olivos, Yañez "estuvo muy triste".

Consultada sobre por qué no le creyó, respondió: "Por la forma que tenía el hematoma no parecía un sin querer. Tampoco la quería indagar mucho. La volví a ver con un hematoma, que fue un hematoma que se estaba yendo en el brazo, me parece el derecho, no le pregunté que le había pasado. Fue después del episodio del ojo. También la vi con la rodilla lastimada porque se resbaló bajando del helicóptero."

La relación de Aguirre y Yañez nació en 2016, en el centro de estética Dermoestética DK, donde la mujer era empleada. "Me habían comentado que era la mujer de un político, pero yo no sabía quién era Alberto Fernández, pensé que era Aníbal, la atendí un tiempo y me pidió mi teléfono", declaró Aguirre.

"La comencé a atender a domicilio. También, en una oportunidad que fui a domicilio le hice una limpieza de cutis a Alberto, al domicilio de Puerto Madero, de la calle Juana Manso. La atendí un par de veces en su domicilio, en 2017, 2018. También ella iba a la clínica estética. La atendí cuando asumió como presidente Alberto", continuó.

Agregó que la llamó en diciembre de 2019 para que la atendiera en la Quinta de Olivos donde le brindó servicio hasta febrero de 2020 que se fue de vacaciones. Luego se inició la pandemia. Aguirre y Yañez se revincularon en octubre de ese año. La relación duró hasta el 25 de noviembre del 2023.

"Algunas veces, en el período presidencial también atendí a Alberto Fernández", agregó y sobre Yañez precisó: "La atendí en la habitación que luego uso Francisco, después pasamos a la habitación presidencial. Y un par de veces en el gimnasio. La mayaría de las veces fue en la habitación. El tratamiento generalmente era limpieza de cutis, drenaje linfático, masajes, dermapen, piling, durante el tratamiento de fertilidad dejamos de usar productos que contengan ácidos (mayo de 2021 hasta después que nació Francisco). Cuando ella me comentó del tratamiento, también me dijo que no utilicemos nada que perjudique el embarazo, entonces me preparé un kit para ello, usé productos para embazadas".

"También le hice radio frecuencia en facial y corporal, eso se suspendió durante el embarazo. Durante el embarazo iba bastante seguido a hacerle drenajes, una vez por semana o cada 15 días. También cuando ella hacía un viaje, me avisaba e iba antes. Ninguno de mis tratamientos le generó ningún problema y no tuve quejas de ella. Le hice tratamientos faciales, limpieza de cutis, punta de diamante. Le aplicaba máscaras, máscaras de hidratación", añadió a los fines de respaldar su versión de los tratamientos que practicaba no dejaban ese tipo de marcas.

Florencia Aguirre en los tribunales de Comodoro Py