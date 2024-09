Patricia Bullrich dio detalles de una reunión con Mauricio Macri y reveló un fuerte pedido hacia los senadores del PRO

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló que mantuvo una reunión con Mauricio Macri, con quien mantiene varios enfrentamientos en el último tiempo, y subrayó que el expresidente debería "ordenar a los senadores del PRO" luego de haber votado a favor de la reforma jubilatoria.

Sobre la opinión del expresidente, a favor de veto que Milei emitirá contra la ley aprobada por el Congreso, Bullrich dijo que está muy bien su pensamiento. Sin embargo, agregó: "Lo que hay que hacer es orientar a los senadores de PRO para que voten en consecuencia con esos principios".

De todas maneras, Bullrich intentó bajar las tensiones con Macri y sostuvo que la relación entre ambos "está bien". Y volvió a sugerir un cuestionamiento a la posición del espacio en las últimas semanas, señalando que si se acercaran a trabajar los proyectos del Gobierno estarían "bien ubicados".

"Vos no podés votar algo que va en contra de fundamentos que son parte de nuestra esencia. La esencia de tener un país ordenado macroeconómicamente, que no viva de la emisión permanente, de la ruedita, son principios que no los tocas y si lo haces perjudicas a los jubilados y a todos los argentinos", argumentó en diálogo por TN.

"En la medida que el PRO aporte al Gobierno, está bien ubicado. Se está ordenando, y a nosotros nos viene bien ese orden. Hubo bastante ruido", añadió.

En otro tramo de la entrevista, también sobre su vínculo con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y manifestó que "ha tenido una relación razonable" con ella.

"Me parece importante que todos los miembros de este Gobierno tengamos una misma dirección hacia donde debemos ir, y el presidente y la vicepresidenta son los que tienen que llevarlo adelante", declaró.

Sin embargo, la ministra dejó en claro que Milei, y a los funcionarios que lo acompañan, "no tienen en agenda" las tareas que Villarruel quiere llevar adelante relacionadas a reabrir los casos de terrorismo por parte de Montoneros durante la última dictadura militar, y que sólo "la economía y la seguridad" son los temas que ocupan al presidente.