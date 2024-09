Javier Milei dijo que volvería a elegir a Victoria Villarruel en 2027 y le restó importancia a su rechazo sobre Ariel Lijo

El presidente Javier Milei volvió a referirse sobre su vínculo con Victoria Villarruel y defendió que ella mantenga su "propia agenda". Además, confirmó que la elegiría nuevamente como compañera de fórmula para el 2027, aunque aclaró que esa decisión también dependerá de la actual vice. "Si las cosas viajan de este modo no hay problema. Hay que ver si ella quiere seguir acompañándome. El tango se baila de a dos", sostuvo.

En diálogo por LN+, el mandatario manifestó sus motivos para decantarse por Villarruel para acompañarlo en los comicios que terminó ganando en 2023.

"Cuando elegí a Villarruel como compañera de fórmula elegí una profesional de fuste, no elegí decorado o por que me quedaba bien en la papeleta", sostuvo y añadió: "La elegí a plena conciencia y eso implica que Victoria tiene su propia agenda que tiene que ver con su propia historia. No tiene nada de malo".

A pocos días de que la titular del Senado haya propuesto reabrir "todas las causas de víctimas" de Montoneros, Milei sostuvo que ella "no debe renunciar a ninguna de sus causas". "La conocí haciendo ese tipo de cosas", expresó.

Ante la consulta sobre el rechazo de Villarruel a la candidatura de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema, el gobernante le restó relevancia y aseguró que se trata de una opinión sin importancia política.

"Eso no es grave porque ella no vota, por lo tanto ella está dando una opinión personal que no tiene ningún impacto relevante sobre la selección de un juez de la corte. En términos políticos no es trascendente porque ella no vota", planteó.

Qué dijo sobre las salidas de Lourdes Arrieta y Francisco Paoltroni

En otro tramo de la entrevista, Milei se mostró de acuerdo con las salidas de Lourdes Arrieta y Francisco Paoltroni: "Los expulsaron del sector".

Acto seguido, el mandatario apuntó contra la legisladora mendocina y sostuvo que quedó afuera del bloque por "hacer denuncias falsas" contra sus compañeros del espacio.

"Me parece absolutamente inaceptable", aseveró sobre Arrieta en alusión a la denuncia que realizó por violencia de género contra otros legisladores de La Libertad Avanza.

Sobre Paoltroni, quien fue separado por sus reiteradas críticas a la postulación de Lijo, señaló que el senador mostró una actitud que no está "en línea a la función a la que llegó".

En ese sentido, diferenció la actitud del exintegrante del bloque en la Cámara Alta de Villarruel, al señalar que él tiene un voto a diferencia de la titular del Senado.

"No es una diferencia menor. Él tiene una responsabilidad política distinta a la de Villarruel, ya que ella no vota y él si. Eso si que es una irresponsabilidad. Porque sin lugar a dudas, Paoltroni no tenía ninguna chance de tener un banca si no hubiera estado en la misma boleta donde yo estaba", disparó.

Noticia en desarrollo...