Lourdes Arrieta denunció amenazas y dio nuevos detalles de la visita a represores en Ezeiza

La diputada nacional Lourdes Arrieta denunció haber recibido amenazas por parte de Beltrán Benedit, su compañero de bloque de La Libertad Avanza sindicado como el organizador de la visita a represores en el penal de Ezeiza de la que Arrieta formó parte.

El pasado 11 de julio, Arrieta formó parte de una comitiva institucional que visitó el complejo penitenciario. A raíz de la viralización de las fotos de dicho encuentro, la legisladora ha estado en el centro de la polémica.

En una reciente entrevista con C5N, Arrieta aclaró que había sido invitada por el diputado Beltrán Benedict, quien le había hablado de "presos políticos" sin especificar que se trataba de represores y condenados por delitos de lesa humanidad.

Según Arrieta, al llegar al penal no fueron requisados y los recibieron como a una comitiva oficial, con café y sánguches. Durante el encuentro, tuvo un intercambio con Alfredo Astiz, uno de los genocidas más conocidos, quien sorprendentemente le dijo que sabía de su visita y que conocía a su familia.

La diputada ha presentado un proyecto en el Congreso para crear una comisión investigadora que esclarezca los hechos y determine la responsabilidad de los funcionarios involucrados. "Me avergüenzo y me arrepiento de haber confiado en los colegas que me instaron a visitar el penal", afirmó Arrieta.

En medio de las críticas, Arrieta se mostró en el Congreso con el libro "Nunca Más" y reiteró su compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia. La legisladora subrayó la necesidad de investigar a fondo para delimitar las responsabilidades en este controvertido episodio.

Según trascendió, Arrieta sufrió el desaire del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y fue cobijada por Marcela Pagano, quien le permitió brindar explicaciones ante diputados de bloques opositores.