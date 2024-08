"Lo volvería a votar": el mensaje de Juan Grabois a Alberto Fernández tras la denuncia de Fabiola Yañez

Juan Grabois cargó duramente contra el Alberto Fernández tras la denuncia en su contra que realizó Fabiola Yañez. En sus redes sociales, el dirigente social manifestó que no se enteró en estos días de lo quién es realmente el exmandatario y que “muchas veces la necesidad de sobreactuar indignaciones tardías es directamente proporcional a las complicidades oportunas”. Así y todo, no se arrepintió de haberlo votado y manifestó que lo volvería a hacer. "En ese momento era la mejor alternativa", publicó.

"Como todo el mundo me acabo de enterar que Fabiola Yañez denunció a Alberto Fernández por golpearla. En términos éticos, rige acompañar a la víctima. En términos jurídicos, rige el principio de inocencia. En términos políticos, rige el NO TE HAGAS EL BOLUDO", comienza el mensaje que publicó Juan Grabois en X.

Y agrega: "Yo no me enteré hoy de que Alberto Fernández era Alberto Fernández. De los inmorales usualmente salen acciones inmorales. Si no es esto, es otra cosa. Alcoyana Alcoyana. Vos tampoco te enteraste hoy compañero dirigente o exfuncionario. No te hagas el gil".

Siguiendo con su duro descargo, apuntó contra el expresidente aunque aceptó que lo volvería a votar: "Al señor Alberto Fernández lo voté sabiendo, poco más, poco menos, que no era digno de la investidura presidencial. Lo volvería a votar porque en ese momento era la mejor alternativa posible. No era un dilema moral, era una opción política dentro de un marco limitado".

Estuve veinte días sin hablar. Quería diez más. Los escandaletes en tiempos de la posverdad son complicados. El sistema te obliga a posicionarte en todo, saber de todo, regodearte cuando cae tu enemigo y escaparte de la mancha venenosa cuando cae tu aliado. Es así. Cada uno tiene… — Juan Grabois (@JuanGrabois) August 7, 2024

"Nosotros no queríamos saber nada con Scioli, pero cuando se lo eligió lo llamamos a votar. Nosotros lloramos en 2019 el día que nuestra estrategia se hizo polvo con el anuncio de CFK sobre Alberto, pero cuando no quedó opción lo llamamos a votar. Nosotros enfrentamos a Massa el día que las cúpulas lo eligieron, pero cuando no quedó opción lo llamamos a votar", expresó el dirigente social.