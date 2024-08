Escándalo de los seguros: cuál era el rol de los exfuncionarios mencionados

La pericia del teléfono de María Cantero, la exsecretaria de Alberto Fernández, en el marco de la investigación judicial por el escándalo de la contratación de seguros por parte de su marido, el broker Héctor Martínez Sosa, reveló mucha información que ahora es analizada. Algunos de los datos más relevantes tienen que ver con cómo gestionaban encuentros y acuerdos con distintos funcionarios del gobierno de aquel entonces para alcanzar contratos millonarios.

“Ahora Alberto es presidente. No Cristina”, le dice Cantero a Martínez Sosa en uno de los mensajes como gesto de que es más fácil en ese contexto desarrollar el negocio familiar.

Del análisis de las conversaciones conservadas en el teléfono de Cantero se desprende que la pareja utilizó sus vínculos con Casa Rosada para concretar contratos millonarios. También que Martínez Sosa visitó varias veces la Quinta de Olivos, que se entrevistó con Alberto Fernández y que intentó encuentros con otros exfuncionarios como el exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, el extitular de la AFIP Carlos Castagneto y la exvicefeja de Gabinete Cecilia Todesca.

Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, es otro de los personajes relevantes que aparecen mencionados en esta historia. Es uno de los principales imputados y hay quienes lo acusan de haber diseñado el decreto 823/21 que obligó a todos los ministerios y organismos del Estado nacional a contratar sus pólizas con Nación Seguros.

También aparecen mencionados el exministro de Defensa Agustín Rossi, el exministro de Obra Pública Gabriel Katopodis; y el exministro de Defensa Jorge Taiana.

Quién es quién en el escándalo de los seguros

El chat entre Alberto Fernández y Alberto Pagliano

Según reveló el portal periodístico Infobae, del teléfono de Alberto Pagliano, extitular de Nación Seguros, se extrajeron mensajes que dan cuenta de la dimensión que el escándalo tuvo para el expresidente.

El 25 de febrero, a la 1:28 de la madrugada, Fernández le escribió a Pagliano: “Mañana cuando te levantes me podés explicar con algo escrito que me pases por aquí de qué está hablando Roa. No entiendo nada de lo que dice. Entiendo que es una nueva operación de desprestigio pero lo mejor es contestar y no quedarse callado”, le dijo. Ricardo Roa, periodista de Clarin, había publicado una nota sobre la trama detrás de la contratación de seguros.

Por la mañana Pagliano le respondió con un audio sobre la póliza de Anses. “Esa era una póliza que tuvo Nación cuando yo no estaba. Dio pérdida. Entonces se fue, no hicieron más póliza, la auto aseguraron. Después volvieron con el mismo precio, le dijimos que no porque daba pérdida. De ahí, después aparece. Se hace una nueva póliza para todos los créditos, que es una póliza de saldo deudor, como cualquier saldo deudor, como la de los bancos y como era enorme el ANSES armó un coaseguro, que es lícito, está dentro de la ley”, publicó el medio de noticias.

“Te pido que te sientes y escribas de un modo claro qué fue lo que ocurrió”, le pidió Fernández.

El diálogo, según Infobae, continuó así:

AF: Quiénes son los coaseguradores, lo definió ANSES? Quienes fueron?

AP: Los definió ANSES. Ahora te los paso, no me acuerdo de memoria. 20 Life, 25 Sancor, 25 San Cristobal, 25 Nación, y 5 San German. En la primera anualidad estaba Boston en lugar de San Cristóbal.

AF: Cada empresa acuerda la comisión del productor? Quienes son San German?

AP: Una cia de vida no recuerdo como se llamaba antes

La conversación entre Alberto Fernández y María Cantero, su secretaria

AF: Todo bien

MC: Tengo un problema están sacandole Cancillería a Hecky (su marido) están nombrando otro productor. Hecky va a hablar con Juan Manuel. Ya le sacaron algunas cuentas ... La Campora armar broker. Pero Cancillería son nuestros (sic).

AF: “Ya me ocupo”.