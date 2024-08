Denuncia contra Alberto Fernández: el peronismo K opina que "esto también pasará"

“Esto también pasará”, le dijo a MDZ un operador todo terreno del peronismo que ha sabido rodearse, en más de una oportunidad, con otros conocidos suyos que hoy no se preocupan por la situación de Alberto Fernández. No sólo porque nunca lo quisieron, sino porque a pesar de haber querido ayudarlo, su falta de decisión, compromiso y aplomo los terminó defraudando más que a Cristina Fernández de Kirchner quien siempre tuvo algo en claro: el teléfono del ex presidente no podía revisarse.

El nuevo bochorno que conmueve al peronismo kirchnerista, Alberto Fernández con denuncias de violencia física y psicológica contra su ex esposa Fabiola Yañez, sorprendió a propios y extraños. Inclusive ninguno de los que habitualmente dialogan con este medio y fueron parte fundamental de su gobierno aseguran sentirse más que sorprendidos sobre las revelaciones surgidas del teléfono de su secretaria privada, María Cantero.

El infidente, que vivió casi como un karma personal cuando vio como José López "revoleaba" los bolsos delante de la casa de retiro que todos sindicaron como un convento en General Rodríguez, también recordó que “en aquel momento era toda una catástrofe, pero el gobierno de Mauricio Macri nos metió de nuevo en el poder. Ahora es muy posible que pase lo mismo”, reflexionó.

A diferencia de otras fuerzas, el peronismo kirchnerista consigue la identidad con sus votantes por otro lugar. “No tienen mucho que ver la defensa de los derechos humanos, las minorías o el género. Es una historia que lo pone como el que un poco piensa en la gente”, decía, hace años, un reconocido sociólogo que nunca se consideró peronista.

"Qué quisieran que hiciera, que la cagara a palos?", había advertido Aníbal Fernández

La historia reciente demuestra que Unión por la Patria perdió porque el deseo de cambio era más fuerte que nunca pero que en distritos como Lomas de Zamora, a pesar de tener a su máximo referente, Martín Insaurralde, involucrado en un multimillonario viaje en Marbella con la modelo Sofía Clérici, ganó la elección local por más del 50% de los sufragios.

Fernández no es una persona ni requerida ni reconocida luego de su paso por la Presidencia por parte de lo que hoy sobrevive como Unión por la Patria. Ninguna corriente interna, ni La Cámpora, el Frente Renovador o los gobernadores que suelen juntarse en el Consejo Federal de Inversiones repara en su consejo u opinión en la actualidad. Por eso que su suerte hoy corre como algo de estricto carácter personal más que de un problema del conjunto, aunque la sociedad los pone a todos en el mismo lugar.

Javier Milei “está haciendo dulce con todo esto”, dice un importante jefe comunal que sabe del humor social porque siempre estuvo cerca de los estudios cualitativos y cuantitativos de opinión pública. “Entre lo de Venezuela y esto, tienen para un mes de esconder lo que pasa en las casas de la gente, que no solo no llegan a fin de mes, sino que están midiendo qué dejan de consumir”.

La preocupación no es Alberto Fernández como tampoco lo fue José Alperovich en Tucumán, quien en medio de un juicio por abuso sexual agravado su fuerza política ganó con comodidad las elecciones provinciales. Para varios dirigentes provinciales, la mirada radica en La Matanza, dueña de la mayoría de los votos peronistas y kirchneristas elección tras elección.

Hace diez días, con motivo de una nueva conmemoración por el fallecimiento de Eva Duarte de Perón, en Moreno, apareció sin haber sido invitado Fernando Espinoza, el presidente de la Federación Argentina de Municipios y del Congreso del Partido Justicialista bonaerense, además de intendente de La Matanza.

Para evitar que circulara su foto en la proximidad de Axel Kicillof, dos de los presentes se ubicaron sutilmente delante suyo para que su imagen no quedara inmortalizada al lado del gobernador.