El abogado de Fabiola Yáñez reveló qué fue lo que ella dijo tras denunciar a Alberto Fernández por violencia de género

El abogado de Fabiola Yáñez, Juan Pablo Fioribello, dio mayores precisiones sobre la denuncia que la exprimera dama hizo contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género.

El letrado contó cuál fue la primera reacción que le compartió Yáñez luego de presentarse, mediante una videollamada, ante el juez Julián Ercolini para denunciar al exmandatario por "violencia física y mental".

"No aguanto más esta situación", dijo Yáñez, según reveló Fioribello en diálogo por LN+. El letrado especificó que la ex primera dama le contó que recibió "golpes físicos" por parte de Fernández. "La noté muy angustiada", recalcó.

Cabe recordar que menos de 24 horas antes, el abogado penalista había afirmado en declaraciones televisivas que Alberto Fernández le dijo que "nunca en la vida le pegó a una mujer", al negar hechos de violencia de género contra la madre de su hijo.

Respecto a esa declaración, el abogado se mostró arrepentido: "Ayer mismo le dije, ‘si vos le llegaste a pegar, yo no solo te suelto la mano sino que me pongo del lado de ella judicialmente’. No soporto que alguien me mienta. Es una locura que debe ser denunciada y castigada", aseveró.

Asimismo, reveló que por la mañana volvió a hablar con el ex Jefe de Estado, quien insistió con su inocencia y le respondió: "Es todo falso. Tengo manera de demostrarlo".

Y subrayó: "Quiero que avancen las medidas judiciales". Explicó que entre otras características, es seguro que la orden de Ercolini incluirá "medidas restrictivas de contacto físico y de cualquier vía, ya sea celular, chats o mensajes" para la "protección" de ella.

"La denuncia entiendo que la hizo por los golpes. No sé en qué marcó se realizó. Hay que ver que tipo de lesiones dice haber sufrido. Yo no he participado de la charla porque ella lo hizo de manera independiente", completó.