Qué dijo Alberto Fernández ante las acusaciones de violencia de género contra Fabiola Yáñez

"Yo te juro por Dios que en la vida le pegué a una mujer", fue la respuesta que le dio Alberto Fernández a su abogado, Juan Pablo Fioribello, a raíz de las acusaciones por violencia de género contra su esposa Fabiola Yáñez.

Las pruebas se detectaron en el celular de la histórica secretaria del exmandatario, María Cantero. Allí se encontró mensajes que la exprimera dama le envió a Cantero, que incluyeron una serie de fotos, un video y acusaciones de maltrato contra su marido.

"Nunca en la vida le pegué a una mujer y nunca en la vida le puse una mano encima a Fabiola, te pido por favor que me creas", contó el letrado sobre la charla que mantuvo con el exmandatario.

En una entrevista por LN+, el abogado de ambos rememoró: "Cuando terminé de hablar con Fabiola, cuando se terminó de hacer la audiencia, le dije a Alberto Fernández: 'Vení porque te quiero ver. Encontrémonos a tomar un café. Porque te quiero ver cara a cara'".

Fioribello continuó con su relato de esa conversación con Fernández: "Le pregunté lo mismo. Y le dije '¿vos le pegaste?'. Fue así el diálogo. le dije '¿Vos le pegaste? no me importa si vos fuiste mal presidente o buen presidente. Ahora estoy hablando de otra cosa, del acto que le hayas pegado a una mujer. ¿Vos le pegaste?'"

Acto seguido, contó cuál fue la respuesta del ex Jefe de Estado; "Yo te juro por dios que no es que no le pegué, en la vida le pegué a una mujer".

"Juan Pablo, yo tengo y tuve mil defectos y cometo muchos errores como cualquier persona, más o menos por las cosas políticas que viví, pero si algo estoy seguro es que en mi vida tuve un acto de violencia y de pegarle a una mujer", señaló que le respondió.

"Hasta se emocionó al decírmelo. Estábamos solos con un café en una mesa. y me dijo; 'Nunca en la vida le pegué a una mujer y nunca en la vida le puse una mano encima a Fabiola, te pido por favor que me creas'", completó.