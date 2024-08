Justicia Federal: Mariano Cúneo Libarona presentó el sistema acusatorio en Cuyo

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, presentó la puesta en funcionamiento del sistema acusatorio de la Justicia Federal en Cuyo. El funcionario nacional visitó Mendoza este lunes, acompañado por otros dos funcionarios del Gabinete de Javier Milei: la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri. El nuevo Código Procesal Penal apunta a darle oralidad al sistema acusatorio con un cambio en el rol de los jueces de instrucción y un fortalecimiento del trabajo de los fiscales.

Como contó este diario, una de las claves de los cambios que comenzó a regir a partir de este 5 de agosto tiene que ver con la conformación de una oficina judicial centralizada a la que catalogan como "el corazón de la reforma". Esa oficina judicial es un órgano que lo que hace es absorber todas las tareas administrativas que hacían los jueces, de forma tal que los jueces se dediquen exclusivamente a las audiencias y a tomar decisiones. A través de esa oficina judicial se asignan las audiencias en horarios predeterminados y se acomodar la agenda de los jueces. De esa forma, se modifica el circuito de trabajo entre fiscalías, oficinas judiciales, juzgados y defensores.

Cúneo Libarona, que asistió al Centro de Congresos y Exposiciones de la Ciudad para presentar todos los detalles, brindó una conferencia de prensa en la que sostuvo sobre el nuevo sistema acusatorio: "En concreto, en el distrito de Rosario, hubo varias condenas en menos de un mes. Se estableció entre el 5 y 8 de mayo y en menos de un mes, en el Juzgado de Santa Fe, habían arribado a condenas. Es mucho más rápido. En Jujuy y Salta el 82% de las causas terminan en distintas sanciones, acuerdos, reparaciones, juicios abreviados, o probation ¿Qué es lo que pasa a juicio? Lo importante. En los último en unos años en un distrito hubo 22 juicios orales y en un año y en otro 20, donde se arribó a 18 condenas, en los dos lugares. O sea, matemáticamente, como bien lo fundaron hoy, esto le imprime una mayor selectividad, o sea casos importantes. Lo que bien siempre recalca Patricia (Bullrich) de la mafia, organizaciones criminales: atacar los graves delitos. Y te da mucha mayor celeridad, que es el gran uno de los enormes problemas que enfrentamos todos en el ámbito judicial".

"En las tres provincias (de Cuyo) se está estableciendo en todas las salas tecnología nueva. A todos los procuradores a todos los fiscales se los dotó de computadoras especiales portátiles de alta tecnología y enorme cantidad de volumen de almacenamiento. Se les está dando herramientas, no solamente legales, sino herramientas estructurales, tecnológicas, de capacitación y de medios de prueba, porque este cambio no es simplemente una implementación. Nos lleva más tarea, muchísimo más trabajo", agregó el ministro.

Foto: Santiago Tagua / MDZ.

En relación a lo que refiere a narcomenudeo, Cúneo Libarona aseguró que "se ha incrementado en los últimos tiempos". Respecto a la situación en Mendoza, sostuvo que "no es lo mismo una provincia de otra. No es lo mismo la violencia del narcotráfico de Mendoza a la violencia que existe en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Y lo mismo en el norte con la trata de personas. No es lo mismo el abigeato en ciertas provincias productivas. Ustedes tienen dos temas en Mendoza. Uno es o un incremento -no es que se haya instalado- en materia de droga, de casos. Ha incrementado. Y el segundo tema que tienen es contrabando. Tienen muchísimas causas de personas que vienen de Chile a la Argentina. Dinero que traen en el cuerpo y los detienen. Si no me equivoco, en esos casos donde donde se detiene con dinero, testigos, el auto y demás, va a haber rápidamente juicios, condenas, acuerdos y secuestros. Y ojalá que con los aparatos que que suministramos a la Procuración, investigando de los teléfonos del que lo traslada, podamos llegar a determinar al verdadero organizador de ese contrabando".

Consultado por la implementación de juicios por jurados en causas federales, indicó que se trata "de una prioridad". "El diseño general que tengo en la cabeza abarca no solamente esta reforma de orden procesal federal. No solamente lo que es el Código Penal, sino también va acompañado de otros planes. Con la ministra presentamos una reforma de la ley penal juvenil, l reforma al código procesal sobre el juicio en ausencia para determinados delitos. Indudablemente una pieza esencial, que es una deuda no de 1853 como dicen todos, sino de Cornelio Saavedra en 1810 y hasta de Juan José Paso y la asamblea del año 1813 es el juicio por jurados que es algo que nos importa mucho y creo que en breve lapso vamos a tener novedades de la tramitación de este instituto tan importante", manifestó el ministro.