Cúneo Libarona opinó sobre la posible domiciliaria a genocidas: "Merecen morir en sus casas"

El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, aterrizó en Mendoza el domingo para participar en el inicio de la implementación del nuevo sistema acusatorio en la justicia federal de Cuyo. Entrevistado en MDZ Radio dio detalles sobre el nuevo Código Procesal Penal y anticipó que están organizando una cumbre de ministros de Justicia de todo el país en suelo mendocino. Pero además, fue consultado por el escándalo que generó la visita de diputados de La Libertad Avanza a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Y si bien el funcionario intentó restarle importancia al episodio, reconoció que él considera que hay que darle el beneficio de la prisión domiciliaria a los represores que tiene más de 80 años.

"¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno con los detenidos de lesa humanidad?", le consultaron puntualmente al ministro Cúneo Libarona en el programa Uno Nunca Sabe y la respuesta del funcionario fue concreta. "Para mi hay gente de más de 80 años que está enferma, débil y en la cárcel, que bien podría estar en otras condiciones de detención", aseveró. "Esas personas merecen morirse en su casa con una tobillera de la mano de la esposa", agregó.

Cúneo Libarona a favor de la domiciliaria a represores

Sin referirse directamente al episodio de la visita de diputados nacionales -entre los que estaba la mendocina Lourdes Arrieta- a genocidas, dejó clara su postura respecto al tema. "De la visita yo me enteré por los diarios. No tengo la menor idea de quiénes son los diputados que fueron a visitar a Astiz, yo estoy en otra cosa. Sé menos que vos. No es área mi", comenzó aclarando para luego expresar que él considera que es necesario contemplar la domiciliaria para los mayores de 80 años por una cuestión de "humanidad".

"Me parece que estamos afectando el criterio de humanidad de las penas, de dignidad. Esto ya parece que no se trata de justicia, se torna en venganza. No podemos olvidar el pasado, de ninguna manera, pero tener gente que se esté muriendo de edades elevadas, en prisión, me parece algo que se debe conversar. Y hay creo más de 300 detenidos", aseveró el funcionario del gobierno de Javier Milei.

"Esas personas merecen morirse en su casa con una tobillera de la mano de la esposa. Cualquier persona debe morir como corresponde. Eso es humanidad. ¿Cuántos años llevan presos? Entonces por qué no los fusilan", retrucó el funcionario nacional en referencia a los detenidos por delitos de lesa humanidad.

Si bien en todo momento intentó dejar claro que no es un tema que tenga definido, evidenció cuál es su posición frente al mismo.

"Mi información es que hay más de 300 personas entre 70 y 80 años. Habría que acordarse de la cantidad de personas que eran ajenas a este conflicto y fueron víctima del terrorismo y esos hechos no fueron juzgados", adhirió el ministro Mariano Cúneo Libarona.

La entrevista completa: