El dato crítico que complica a Milei en su lucha contra la AFA por las SAD: esto opinan los argentinos

La discusión en torno a que los clubes puedan convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) continúa generando ruido y es por ello que una encuesta realizada por la consultora Reale Dalla Torre decidió explorar la opinión de la ciudadanía sobre este punto que tiene al Gobierno nacional enfrentado con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

El sondeo se llevó adelante entre 25 y 30 de julio y contó con la participación de 1.540 casos de todo el territorio nacional. La intención del presidente Javier Milei de imponer las Sociedades Anónimas cosecha más rechazo que adhesiones, aunque todavía se observa un elevado porcentaje de indefinidos sobre el tema.

La primera pregunta a los encuestados es simple: "¿Respecto de las Sociedad Anónimas en el fútbol, dirías que estás?", reza la consigna. El 34,90% manifestó estar en contra, mientras que el 28,60% a favor. El porcentaje restante corresponde a un grupo de indecisos que representa el 36,50%.

Fuente: Reale Dalla Torre.

En lo que refiere al grado de acuerdo con las Sociedades Anónimas en el fútbol, la encuesta muestra el nivel de adhesión según los aficionados de diferentes clubes. De los hinchas de Boca Juniors que fueron parte del relevamiento, el 34,30% expresó estar a favor, el 35,40% en contra y el 30,30% no sabe. Por el lado de River Plate, el 33,70% a favor, el 35,70% en contra y el 30,60% no sabe.

Por el lado de Independiente de Avellaneda, el 20,30% dijo estar de acuerdo. El 52,30% no le dio el visto bueno y el 18,40% no definió su postura. En lo que refiere a su clásico rival, Racing Club, allí el 31,20% se mostró a favor, mientras que el 46,90% discrepó. El 21,90% no supo contestar.

Con San Lorenzo de Almagro, otro de los denominados "cinco grandes", el rechazo fue notorio. Apenas 25,60% respaldó las SAD. El 56,40% se opuso y el 18% no se definió.

De los aficionados de "otros equipos" de toda la Argentina, el 30,80% apoyó a la Sociedad Anónimas Deportivas. En tanto, el 41% dejó en claro su disconformidad. El 28,20% no sabe.

Fuente: Reale Dalla Torre.

El Gobierno nacional defiende las SAD

Semanas atrás, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió el modelo de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y afirmó que los torneos nacionales se volvieron "incomprensibles" y que "los clubes están fundidos". "Es urgente adaptarnos a lo que está pasando en el resto del mundo. Queremos permitirles a los asociados de los distintos clubes elegir libremente la forma en que deben ser administrados", dijo Cúneo Libarona en sus redes sociales.

El funcionario puso como ejemplos del "éxito" de las SAD al Manchester City y el PSG. "Como en todos los sectores de la Argentina, hay una casta que se beneficia del modelo actual y se resiste a estos cambios. Pero como gobierno tenemos el mandato de liberar a los argentinos. El fútbol no es la excepción", expuso. Cúneo Libarona anunció días atrás la desregulación para sociedades y organizaciones de la sociedad civil y planteó que configuran "una prioridad de Estado" porque generan "libertad, crecimiento e inversión".

Asimismo, la entidad conducida por Claudio "Chiqui" Tapia sostuvo en un comunicado que "resulta una buena ocasión para aclarar que ni la AFA ni sus entidades miembros se encuentran en oposición a las llamadas Sociedades Anónimas Deportivas y/o a que cada asociación civil (club, sea cual fuere su actividad) pueda decidir libremente la estructura jurídica a adoptar".

"Ahora bien, a lo que sí se opone AFA y sus entidades miembros, puesto que es palmariamente inconstitucional, es que se quiera obligar a cualquier ente privado (la AFA y cualquier asociación civil, lo es) a asociar a entidades con diferente estructura jurídica a la de sus actuales miembros en clara oposición a sus estatutos conforme así lo establecieron sus socios", señaló el comunicado.