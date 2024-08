Juan Ameri, el diputado que renunció a su banca por besarle los pechos a su mujer, liquidó a Alberto Fernández: "Predica moral con la bregueta baja"

Juan Emilio Ameri, conocido como El Diputeta por protagonizar el escándalo en medio de una sesión remota en la Cámara de Diputados en 2020, reapareció y apuntó con dureza a Alberto Fernández, quien lo había cuestionado por besarle los pechos a su pareja.

"Vino a predicar moral con la bragueta baja. (Es) un caradura y un hipócrita. Si tuviera que definirlo, lo defino como un cobarde, porque el que le levanta la mano a una mujer es un cobarde", soltó en una extensa entrevista con el diario Clarín en alusión a la denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente.

El exlegislador, que tuvo que renunciar a su banca tras la polémica, relató cómo vive en la actualidad. "No tengo vehículo, vivo al día en Villa Centenario a 10 cuadras de (Ingeniero) Budge, a 10 cuadras de (Villa) Caraza -Lanús-, a 10 cuadras de Santa Marta. Siempre fui esto", comentó Ameri, quien ahora trabaja en una pollería familiar en Banfield.

Aunque ya no se dedique a la política, Ameri no se despegó de sus convicciones: "Nuestra historia familiar siempre fue de comerciantes, abrir con gobiernos peronistas, cerrar con gobiernos liberales".

Asimismo, contó qué pasó inmediatamente después del episodio que lo dejó afuera del Congreso: "Inmediatamente hablé con (Sergio) Massa, con Máximo (Kirchner) y les dije que iba a renunciar. Cuando uno comete un error tiene que pagar, como dijo el Diego: 'Yo me equivoqué y pagué'. Yo me equivoqué y pagué con creces".

En aquel momento, el entonces presidente Alberto Fernández expresó: "La política se degrada con estos personajes, nosotros somos gente de la política, Sergio me llamó en cuanto advirtió el tema, me decía lo que pensaba hacer y le dije: ‘Por favor hacelo rápido’".

La polémica fue en plena sesión de diputados

"El que degradó la política es él", disparó el exlegislador y añadió: "Pero no solo degradó la política, un tipo como ese degrada al propio ser humano. Un hombre que levanta la mano a una mujer, degrada su propia humanidad. Yo cometí un error, él no".

"Me jode esa falsa moral porque en realidad el problema conmigo fue una teta. Esta moralina: 'Ay, le besó una teta'. Si le hubiera dado un beso en la boca no pasaba lo mismo. El problema, entonces, fue la teta. El problema no era mío, el problema era la libido destruida de toda aquellas personas que me juzgaron. Lo mío no fue un acto sexual, lo mío fue un acto de amor", insistió.

"Porque la teta vende en los medios de comunicación. Vende por esta cuestión de que vivimos con una falsa moral, y predicamos moral con la bragueta baja, como Alberto Fernández", concluyó Ameri.