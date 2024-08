Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio sobre Venezuela y le pidió las actas a Nicolás Maduro

La expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, habla a una semana del escándalo político en Venezuela en medio de las amenazas del régimen de Nicolás Maduro y pidió que se publiquen las actas electorales.

"Comparto totalmente el comunicado que el 1 de agosto firmaron Lula da Silva, Andrés López Obrador y Gustavo Petro. La responsabilidad en materia de relaciones internacionales es vital, más allá de las simpatías o antipatías”, aseguró la referente del peronismo. "Le pido al gobierno de Venezuela, por el propio legado de Hugo Chávez, que se publiquen las actas", insistió.

"Respetamos las identidades culturales. En ese sentido debo reconocer como principio rector que informó a la región y debe seguir informando a la región lo que México ha sostenido históricamente de no injerencia en los asuntos de los otros países, que es reconocer soberanía política y cultural", había dicho la exmandataria al inicio de su clase magistral sobre política electoral en América Latina, que se realiza en la Ciudad de México.

La reaparición pública de la exjefa de Estado ocurrió en medio de una tibia respuesta del kirchnerismo frente a la escalada de violencia por parte del régimen del chavismo. Máximos referentes del espacio como Axel Kicillof se expresaron en forma ambigua a la hora de tomar una postura, mientras que otros prefirieron optar por el silencio.

Hasta hoy, Cristina Fernández de Kirchner era una de las líderes que aún no se había pronunciado sobre los comicios poco transparentes que se llevaron a cabo en el régimen venezolano.

Prensa Cristina Kirchner

Fernández repasó uno de los ejes centrales de la jornada: utopía. Al respecto, expresó: "Nuestra región, la América Latina, es una región que nació de la utopía de la libertad, allá por el siglo XIX" y subrayó: "Las ideas de la libertad, del pro de esa libertad que nos quieren vender hoy, la libertad de creer que porque insultás, amenazás o tenés una fake news sos libre, no, sos un ser gris que si no tuvieras ese celular y no existieran las redes serías aún más gris y más inexistente".

En un raconto histórico habló también de la utopía de la igualdad y sobre eso afirmó: "Nos fue muy bien con la utopía de la libertad. No nos fue bien con la utopía de la igualdad. Hoy nuestro continente sigue siendo el más desigual".

En esa línea, insinuó su primera mención al tema Venezuela al recordar a Hugo Chávez. "Milagrosamente en América del Sur surgen en la primera década del siglo XXI gobiernos populares, nacionales y democráticos. El primero de ellos fue Hugo Chávez en 1999", lanzó.

Luego, Cristina Kirchner destacó la aparición en el siglo XXI de los gobiernos de Hugo Chávez, Lula, Néstor Kirchner, Rafael Correa, Evo Morales y Fernando Lugo. "Son todos gobiernos distintos, pero había un punto en común: todos esos dirigentes se parecían a sus pueblos y representaban los intereses del pueblo", señaló.

En otro tramo de su discurso, la exgobernante se refirió explícitamente a Venezuela donde le reclamó a Maduro que publique las actas.

Prensa Cristina Kirchner

"En el marco de utopía de la paz tenemos que abordar el problema de Venezuela. Cuando hablamos de Venezuela estamos hablando de la primera reserva de petróleo global convencional, nunca nos olvidemos de esto", inició y acto seguido lanzó: "En Venezuela no hay diablos ni ángeles".

Además, le dedicó un pasaje a la dirigente opositora María Corina Machado, que el viernes se declaró en la clandestinidad pero reapareció este sábado para encabezar una marcha opositora. "Me alegro que la líder de la oposición en Venezuela haya salido de la clandestinidad, acabo de verla en un acto", sostuvo de forma irónica.

Y apuntó contra la OEA: "Escuchar hablar de la OEA, cuando participó activamente [del golpe contra Evo Morales] y pudo haber terminado en la muerte de Evo Morales... La historia es la historia".

Es la primera vez que la expresidenta se expresara tras la controversia en torno a las elecciones de Venezuela por la falta de transparencia sobre los resultados electorales que le dieron la reelección al presidente Nicolás Maduro.

Su última participación en una actividad presencial abierta al público fue el pasado 27 de abril en el Microestadio Néstor Kirchner, junto con la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, en un acto en el que criticó duramente a la gestión del presidente Javier Milei.