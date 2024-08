Astiz, jubilaciones y espías: la agenda del Congreso no descansa

"En este escenario no hay mucho margen para mantener cerrado el recinto". El diagnóstico llegó de una de las espadas parlamentarias de la Cámara de Diputados que ve un escenario de mucha actividad política para lo que queda del año. El miércoles la Cámara baja tiene previsto una sesión donde la oposición espera quedarse con el protagonismo e impulsar una serie de temas incómodos para el oficialismo.

Los distintos bloques políticos de la oposición ya decidieron que el Congreso será la arena en la que se batirán a duelo con el oficialismo. Ni en los medios, ni en los tribunales, sí en las comisiones, en las sesiones y en la disputa por la agenda legislativa.

La Libertad Avanza convocó a una sesión especial para el próximo miércoles a las 12 para tratar una serie de temas, entre los que se destacan dos de la agenda de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: una desregulación de la tenencia de armas de fuego y la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

El peronismo no dará quórum. El oficialismo apunta a conseguirlo una vez más con el apoyo del bloque radical y de la bancada de Miguel Pichetto, negociaciones mediante. Sin embargo, el bloque que preside Germán Martínez es el más interesado en que esa sesión suceda.

El bloque UP es el principal interesado en que se abra el recinto.

Unión por la Patria quiere aprovechar la reunión plena de la Cámara de Diputados para impulsar "una sanción ejemplificadora" para los diputados de la La Libertad Avanza que el pasado 9 de julio viajaron con la flota oficial de la Cámara baja al penal de máxima seguridad de Ezeiza a visitar a los represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre los que estaba Alfredo Astiz.

"Estuve y hablé con Astiz, pero no sabía quién era", fue la explicación que dio la diputada por Mendoza Lourdes Arrieta (LLA) a MDZ Radio. “Fue una reunión que fuimos engañados un grupo de diputados. No puedo decir si todos lo sabían o no, pero en el caso de la diputada Bonacci y como yo, empezamos a hablar de este tema porque en un momento teníamos angustia y entramos en un estado de shock. Y en este tiempo me envalentoné y decidí salir a contar lo que fue”, explicó.

A pesar de los intentos de Martín Menem por hacer la vista gorda con este tema, la oposición buscará al menos crear una comisión que investigue la conducta de estos diputados. Allí tendrían que dar explicaciones de por qué fueron a visitar a estas personas condenados por secuestrar, torturar, desaparecer y asesinar personas durante la última dictatura militar. Los más ultras impulsarán directamente la destitución de estos diputados, algo que difícilmente ocurra.

Otro de los puntos que sin dudas tendrá protagonismo en la sesión, y que se negociará en los días previos, tiene que ver con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 656/24, que giró 100 mil millones de pesos a la SIDE por gastos reservados. En este punto, el peronismo sí conseguirá más adeptos para forzar al oficialismo a analizar lo antes posible este tema en el Congreso.

La bicameral de Trámite Legislativo, que preside el senador por La Rioja Juan Carlos Pagotto (LLA) ya convocó a una reunión para le próximo jueves 8. El oficialismo no tiene mucho margen para dilatar este tratamiento. El DNU ingresó al Congreso el jueves 1 de agosto, a partir de ahí la bicameral tiene 10 días para analizarlo y dictaminar la validez o no del texto. Pasada esa fecha, el cualquiera de las dos cámaras puede convocar a una sesión especial y tratarlo sin despacho. Lourdes Arrieta, una de las diputadas que visitó a Astiz en Ezeiza.

"Exigimos que de manera urgente tanto el DNU de reorganización del organismo de inteligencia como el de aumento presupuestario sean tratados en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, al mismo tiempo que reclamamos la urgente conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia", expresó el radicalismo en un comunicado.

Si bien en el bloque que preside Rodrigo De Loredo no es unánime la postura de rechazar el decreto, hay un docena de diputados que responden a Facundo Manes y Martín Lousteau que están dispuestos a frenar este decreto. En el bloque de Miguel Pichetto, Hacemos Coalición Federal, también hay voluntad de rechazar este decreto.

Otro de los puntos que tiene en puja al bloque radical tiene que ver con los temas universitarios. El Gobierno nacional pagó la primera cuota del acuerdo con los rectores universitarios el día antes de sesión por la Ley Bases. A partir de ahí se congelaron nuevamente los giros y por el bloque radical ya amenazó con convocar nuevamente a una sesión especial para tratar los proyectos de financiamiento universitarios, la restitución del Fondo Nacional de Incentivos Docente (FONID) y esencialidad educativa. Sin embargo, en Diputados muchos ya dan por hecho que esos temas quedarán para después del Presupuesto 2025, es decir, noviembre,

En paralelo, el Senado avanzará la semana que siguiente con el dictamen de movilidad jubilatoria, que tiene media sanción de Diputados. Se espera que el oficialismo ceda y de un magro aumento del 8%, pero que la iniciativa no contemple la garantía del haber mínimo del 1,09% de la canasta básica de jubilados, ni un retroactivo por lo que perdieron en los meses de inflación más alta.