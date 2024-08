Las nuevas pruebas de Alberto Fernández apuntan a la salud mental de Fabiola Yañez

Este jueves Alberto Fernández presentó más pruebas por la causa en donde se lo acusa de violencia de género contra su expareja, Fabiola Yañez. En esta ocasión, aportó "anotaciones personales y documentación médica” las cuales hablan sobre la salud mental de la exprimera dama.

En total son 20 fichas médicas que pertenecen al tratamiento que Yañez realizó en el Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) entre 2016 y 2018. Estos documentos son “un material impreso” con “anotaciones manuscritas”. El expresidente además presentó “un informe pericial caligráfico” para certificar la autoría de los documentos.

La pericia se realizó para constatar que los manuscritos correspondan a la misma persona. Ahora, el equipo de Fernández espera que la fiscalía de Ramiro González haga su propio peritaje para confirmar que fue Yañez quien escribió los cuadernos.

“La medida es pertinente dado que la denunciante sostiene que su problema con el alcohol y su desestabilización emocional tiene una relación de causalidad por el trato dispensado por mi cliente y estos informes complementarían la historia clínica ya solicitada por VE”, dice la presentación de la abogada Silvia Carreira.

Causa por violencia de genero

La presentación de estas pruebas seguirían la punta de la historia clínica de la exprimera dama en INECO. El fiscal de la causa, Ramiro González, le había solicitado al instituto que le facilite la historia clínica de Fabiola Yañez, junto con el nombre de los profesionales que había consultado.

En uno de los escritos que presentó la defensa, Yañez hace referencia al INECO. "Un día, llegando a la reunión del grupo, manejando mi auto, me llama una amiga desde México, y me dice “me acaba de escribir Alberto”, primero le mandó un punto, y luego le dijo: “te tengo acá en mi teléfono no sé como, que linda sos”. Ni siquiera recordaba que la tenía guardado en sus contactos porque era amiga mía. Yo lo llamé, le gritaba y el me decía que estaba loca, que eran pavadas. Así estuve, en tratamiento pagado por el INECO durante más de un año hasta que no fui más”, indica.

Esta estrategia de defensa se suma a la ya presentada como "Testigo A". Se trata de una empleada doméstica que trabajó en la Quinta de Olivos durante su presidencia. En su exposición frente a un escribano público aseguró que nunca vio agresiones por parte del exmandatario hacia Fabiola Yañez.

Las fotos que difundió Fabiola Yañez

La testigo fue presentada por la abogada de Fernández, Silvina Carreira. Se pidió que sea citada por la fiscalía para ratificar sus dichos. La "testigo A" entregó a la escribanía un escrito de cinco carillas las cuales relata distintas cosas de la dinámica de la pareja presidencial.

En un primer punto, se comenta que la ex primera dama consumía alcohol de manera habitual. Incluso se la llegó a encontrar entre las plantas de la residencia. "Yañez había quedado hasta muy tarde con sus amistades y cuando la fue a buscar la encontró tirada en el piso en medio de las plantas en la zona de la pileta", dijo.

"Le salían los golpes luego de las caídas que sufría por la ingesta de alcohol", justificó los moretones. Puntualizando una vez más que "cada vez que (Fabiola Yañez) se reunía con las amigas terminaba tomando demasiado".