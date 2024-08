Denuncia de Fabiola Yañez: la Justicia Federal rechazó el pedido de Alberto Fernández para prohibir la difusión de material privado

Alberto Fernández no para de recibir malas noticias en la causa por violencia de género iniciada por Fabiola Yañez en su contra. Y es que la Justicia Federal rechazó su pedido para impedir la difusión de videos y fotos de su teléfono a través de los medios de comunicación.

Así lo determinó la jueza federal María Eugenia Capuchetti al no dar lugar a la medida cautelar solicitada por el expresidente a raíz de los videos que se difundió con la periodista Tamara Petinatto y las imágenes de la ex primera dama con moretones en el rostro. Esto último forma parte de las pruebas que sumó Yañez contra el exgobernante.

La semana pasada, Fernández había solicitado que se suspenda la publicación de este material privado que puedan surgir ya que explicó afectaban su honor y la de su familia.

En sus argumentos, Capuchetti sostuvo que el pedido del exmandatario era "impreciso" y que no se daban los requisitos para avanzar con una medida cautelar.

"El peticionante no ha logrado demostrar la verosimilitud en el derecho invocado, ya que, al momento de realizar su presentación, no indicó cuál sería el objeto de la medida cautelar, sino que tan solo se limitó a expresar manifestaciones genéricas en torno a que no se divulgue información personal que involucre a mujeres", afirmó la jueza.

Para Capuchetti, al prohibir la difusión de las imágenes "se estarían cercenando diversos derechos de raigambre constitucional, como lo son la libertad de prensa y la libertad de expresión, lo que representaría una censura previa".

Señaló además que "tanto el honor, como la intimidad y otros derechos inherentes a la persona no admiten como regla la protección judicial preventiva, sino remedios reparatorios".

Finalmente, la magistrada entendió que el expediente no corresponde a la justicia federal de Comodoro Py y lo envió a la justicia nacional de instrucción.