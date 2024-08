La visión de un abogado experto en Derechos Humanos sobre el plan libertario para liberar genocidas

La polémica que rodea a Lourdes Arrieta no tiene señales de parar después de su expulsión del armado de La Libertad Avanza en Mendoza. Sin embargo, uno de los detalles más importantes de los últimos días fue el descubrimiento del plan libertario para lograr el indulto a genocidas que se venía gestando meses antes de la visita al penal de Ezeiza, revelado por los chats que filtró la diputada a través de X. Lucas Lecour, abogado y presidente de Xumek, una ONG mendocina que defiende los Derechos Humanos, profundizó en MDZ Radio 105.5 FM sobre las implicancias del plan y el estado actual de los juicios por delitos de lesa humanidad.

Lecour comenzó la conversación expresando que la visita de los legisladores al exmilitar condenado por crímenes de lesa humanidad, Alfredo Astiz, no les sorprendió "porque el presidente ya desde la campaña venía con un discurso negacionista, queriendo reinstalar la teoría de los dos demonios y justificar los atroces hechos que ya han sido condenados por numerosos tribunales del país e ocurridos durante la última dictadura militar". Entonces, para el abogado, "era evidente que detrás de esa visita había toda una estrategia que está saliendo a la luz y cuya intención era el indulto o lograr la prisión domiciliaria de las personas que están hoy detenidas", explicó.

"Hay que decir también que no son muchas las personas que hoy están detenidas cumpliendo condena por delito de lesa humanidad. Muchas hace varios años han obtenido la prisión domiciliaria por cuestiones de salud vinculadas también a la edad. Entonces, tampoco que es un número importante de personas las que están cumpliendo condena firme en un centro penitenciario". Además, según Lecour, estas penitenciarias les otorgan a los condenados "ciertos privilegios que no tienen los presos comunes", aunque el objetivo del oficialismo sería "intentar avanzar directamente o en un indulto o en una prisión domiciliaria generalizada y que no sea por cuestiones de salud", agregó.

El presidente Javier Milei se despegó en los últimos días de toda la polémica, diciendo que la agenda de los diputados implicados en la visita no era la suya propia. Al respecto, el presidente de Xumek opina que la resignificación de lo sucedido en la última dictadura "no era su propia agenda, sino que es una agenda que vino a completar cuando armó su lista con Victoria Villarruel. Y creo que hoy hay urgencias mucho mayores para para el país que poner en agenda estos temas. No es un tema que genere popularidad".

Por último, Lecour está muy en contacto con el estado de los juicios por delitos de lesa humanidad en la provincia. "En Mendoza en este momento se está desarrollando todavía un juicio. Estamos en un debate, es un juicio de lesa humanidad. Es quizás uno de los últimos. Se ha ido avanzando bastante en la condena de todo el aparato represivo de la última dictadura militar. Ya no son muchas las causas que han quedado sin resolverse", aunque "también es cierto de que la intensidad con la que se venían llevando adelante estos juicios", ha estado vinculada a "momentos políticos". "Y hoy no es prioridad, no es un juicio prioritario. Va muy lento, es el reclamo que tiene la mayoría de los organismos", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: