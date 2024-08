Oficial: corrieron a Lourdes Arrieta del armado de La Libertad Avanza en Mendoza

Es oficial. La diputada nacional Lourdes Arrieta dejó de ser presidenta del a Junta Promotora de La Libertad Avanza en Mendoza. Tanto ella como su hermano Martín, quien es su jefe de asesores, también eran apoderados y, de igual forma, fueron desplazados. En lugar de Arrieta, tomaría las riendas del armado del partido en la provincia el también diputado nacional Facundo Correa Llano, quien recientemente dejó las filas del Partido Demócrata y que se encamina a quedar como principal exponente de Javier Milei en suelo mendocino. Por el momento, se transformó en apoderado y resta que con el correr de los días se oficialice su nueva función en la Junta.

La decisión se dio luego de una asamblea partidaria que se llevó adelante este lunes al mediodía de este lunes 26 de agosto, tal como anticipó este diario. La convocatoria a esa asamblea la firmó, entre otros dirigentes, David Litvinchuk. El titular del PAMI en Mendoza y vicepresidente de la Junta Promotora quedó provisoriamente a cargo. Un dato relevante es que Litvinchuk confirmó haberle "soltado la mano" a Arrieta, que es quien lo depositó en el PAMI tras la polémica salida de Carlos Soloa Vacas, también designado por la diputada.

Como contó MDZ, la idea de los libertarios es que Correa Llano sea la cara del partido, todo con el aval del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem. El espacio aún no consigue su personería jurídica, especialmente por los problemas que tuvo en su formación. Hubo avales truchos y denuncias penales por ese motivo y, además, necesitan ahora 4.000 afiliados, algo que aún no consiguen. El partido no tiene personería nacional tampoco, como para intervenir la fuerza en Mendoza porque aún no tiene cinco distritos para poder conformar la estructura para todo el país.

Sin ir más lejos, en medio de todos los escándalos que involucran a Lourdes Arrieta en el Congreso, la semana pasada su hermano Martín fue formalmente imputado por la Justicia Federal en el marco de la polémica por la presentación de avales truchos -hasta de personas muertas- para la constitución del partido. Según consta en el escrito, la imputación corresponde por "falsedad ideológica y uso de documento adulterado o falso", lo cual se encuentra establecido en el Artículo 296 del Código Penal.

En tanto, se aguarda por la inminente expulsión de Lourdes Arrieta del bloque de LLA en Diputados, luego del alboroto ocasionado durante semanas a raíz de la visita de un grupo de legisladores y funcionarios a genocidas en el penal de Ezeiza.

Facundo Correa Llano ya tiene el aval de Martín Menem para hacerse cargo de LLA en Mendoza.

Otras dudas

Ante la salida de Lourdes Arrieta del bloque oficialista, la diputada perderá todo el poder sobre los organismos públicos nacionales. Por eso durante el fin de semana, hubo movimientos en el PAMI. Llamados desde la Casa Rosada a David Litvinchuk para que reemplace al coordinador de Políticas Sociales y la Jefatura de Asuntos Jurídicos.

La clara consigna fue el reemplazo de las agencias (es decir quienes tienen a su cargo las oficinas del PAMI en los departamentos) que hayan sido ocupadas por dirigentes ligados a Arrieta. La nueva estructura debería estar lista a mediados de septiembre, lo que abre nuevos espacios para gente de otros sectores. Se habla, de hecho, de cambios con gente ligada al gremio UTI, que tiene incidencia en el organismo hace 30 años, y desde Buenos Aires buscan reemplazar.

Asimismo, las dos delegadas del Ministerio de Trabajo, Patricia Decon (Mendoza) y Laura Carrasco Yunes (San Rafael), fueron anunciadas por Arrieta a comienzos de julio. La primera estaría más complicada porque es una abogada que es cercana a la diputada por sus vínculos con la religión evangélica. La segunda, en cambio, responde al partido libertario aunque con buena relación con la legisladora.

En la Anses Mendoza, que está a cargo del petrista Emilio Agu, por ahora no habría cambios. Arrieta nominó hace un mes en la delegación de Lavalle a Betina Torrecilla, Rosana Gaitán en Las Heras y Gino Tissera en la UDAI de Uspallata. Por ahora, quedarían en su lugar.