La estrategia judicial que prepara Alberto Fernández para derrumbar la denuncia de Fabiola Yañez

A medida que avanza la investigación, Alberto Fernández elige el silencio pero analiza los próximos pasos. Sabe que en las declaraciones de los testigos convocados por el fiscal Ramiro González se juega gran parte de su futuro. A poco menos de un mes de la denuncia de Fabiola Yañez en su contra, hay quienes juegan con la posibilidad de que el expresidente no siga todo este proceso en libertad.

"Alberto Fernández puede ir preso pero todavía nadie lo pidió. Si lo pidiera Fabiola, podría ir preso", señaló horas antes el abogado Mauricio D’Alessandro, esposo de la abogada elegida por la exprimera dama en la causa por violencia de género.

Lo cierto es que la fiscalía inicia este lunes con el testimonio de un protagonista clave. Se trata de Daniel Rodríguez, intendente de la quinta de Olivos y uno de los hombres de máxima confianza del ex jefe de Estado.

Según informó el diario La Nación semanas atrás, Rodríguez presenció las peleas entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez e incluso intervino en una ocasión: se zambulló entre el entonces titular del Ejecutivo y la ex Primera Dama, los separó y se llevó a Fernández lejos de allí en un carrito de golf.

Esta semana, la querella presentó nuevas imágenes sobre las agresiones que ella misma denunció sufrir por parte de Alberto Fernández. En el video se la vio realizándose un tratamiento sobre su ojo derecho, en el que tiene un moretón producto de un golpe. La evidencia se sumó a la serie de pruebas que tiene el fiscal federal González.

También se conocieron nuevos chats entre el expresidente y la ex primera dama, en los que se muestra una discrepancia por plata. "Nadie quiere un centavo tuyo", le dijo Yañez al expresidente en los mensajes que ocurrieron en medio de de las primeras informaciones que hablaban de la supuesta violencia por parte del exgobernante.

La querella confía en las evidencias presentadas, que incluyen además un comunicado conjunto para desmentir las sospechas de violencia que nunca salió.

En tanto y luego del revés de no poder trasladar el expediente a la Justicia de San Isidro, la defensora de Fernández apunta a analizar las próximas declaraciones y evaluar a fondo las históricas clínicas de la denunciante.

La estrategia apunta no solo a desarticular lo que se expuso en el expediente sino también lo que ya se planteó por fuera de la causa, con la repercusión mediática.

Todo esto mientras el teléfono de Alberto Fernández sigue sin abrirse. Cabe recordar que el aparato celular había sido secuestrado el 9 de agosto luego de que Yañez afirmara que el expresidente la estaba hostigando.

Luego, la defensa de la ex primera dama confirmó que la última comunicación del expresidente se produjo el 6 de agosto a las 17:09. El detalle del horario no es menor porque la resolución firmada por el juez federal Julián Ercolini, que impedía a Fernández contacto físico, telefónico o por correo con Yañez se notificó en Puerto Madero a las 19.45. De esta forma, no habría violado la orden dada por el juzgado.