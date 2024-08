Lourdes Arrieta explotó por la decisión de Karina Milei sobre su salida de LLA: "Mi propio espacio me humilló"

Lourdes Arrieta no formará más parte del bloque de Diputados de La Libertad Avanza, según le confirmaron a MDZ este viernes por la tarde. Sin embargo, su salida se oficializará el martes próximo. Los escándalos en los que estuvo involucrada la diputada mendocina decantaron en su salida del bloque que integra en el Congreso. La legisladora rompió el silencio, dijo que nadie le ha comunicado su expulsión en la cara y repartió críticas internas en La Libertad Avanza que avivan el fuego.

"La decisión de Karina Milei ya está tomada", comentaron distintas fuentes de LLA a este medio luego de los recientes escándalos que ha protagonizado la diputada Arrieta. El último de ellos tiene que ver con una escena de gritos y violencia en una oficina del Congreso tras una reunión del oficialismo, en la que la mendocina le apuntó directamente a Martín Menem. Esa fue la gota que colmó el vaso.

El viernes por la noche, horas más tarde de que trascendiera la decisión de Karina Milei de expulsar del bloque a Arrieta, fue la misma diputada quien rompió el silencio. Si bien desde su entorno habían indicado que no iba a dar declaraciones a la prensa, lo que hizo fue dar una especie de comunicado en X. "Como LIBERAL, tengo todo el derecho indagar y tener un pensamiento crítico. ¿Me quieren expulsar del Bloque? Aclaro que NADIE me lo ha dicho a los ojos. Siempre he ido DE FRENTE, con LA VERDAD, y buscando TRANSPARENCIA", comenzó diciendo desafiante Arrieta.

"Mis valores como cristiana y diputada de la Nación, me llevan siempre por el camino de la VERDAD. Lamento que algunos quieran violentar la voluntad popular del 43% de los mendocinos al votarme como parte de La Libertad Avanza", agregó la diputada mendocina electa en los comicios nacionales de 2023.

Y sumó: "Con la entrevista de @JMilei, me encuentro habilitada a referirme públicamente que NO ES LA AGENDA DEL PRESIDENTE la reivindicación de condenados por Lesa Humanidad. Mi denuncia en la justicia de Lomas de Zamora ha sido en busca de QUIÉNES organizaron y CON QUÉ intenciones".

En momentos de crisis, es donde más fe tengo, y es por eso que NO HAY DUDAS de la NECESIDAD de INVESTIGAR. Me destrataron, me humillaron, conspiraron contra mí desde mi mismo espacio, pero estoy firme en mis convecciones. NO traicionaré al electorado. — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 24, 2024

"JAMÁS denuncié a mis compañeros de bloque. Por mi presentación, se ha puesto el foco en mi persona y NO en quienes deben dar las explicaciones sea por su rol jerárquico o por la organización del viaje cuestionado. Todo lo contrario: se cuestionó a una mujer que pide transparencia. Mi denuncia no fue desestimada, el fiscal decidió investigar una parte de mi presentación. Voy a insistir en la búsqueda de LA VERDAD COMPLETA", sostuvo en un comunicado en redes sociales.

Y destacó: "También es de público y notorio conocimiento, radiqué una denuncia por Violencia de Género por sucesos que me han tocado sufrir; y será la Justicia Federal, quien determine y me proteja ante la posible reiteración de hechos".

"Por lo visto, las reuniones de Bloque se graban a escondidas, a pesar de que no se dejan ingresar a asesores. NO TENGO MIEDO a que la grabación sea reproducida EN SU TOTALIDAD. Se podrá advertir quiénes están a favor o en contra de lo hoy expresado por el presidente de la Nación. Ahí se podrá advertir no sólo la veracidad de mis dichos, sino de quienes tenemos COHERENCIA con lo que pensamos y decimos en todo ámbito, y quiénes eligen mostrarse como corderos frente a todos, pero actúan como lobos castrados en secreto", aseveró.

Y finalmente sostuvo que se sintió humillada por su propio espacio. "En momentos de crisis, es donde más fe tengo, y es por eso que NO HAY DUDAS de la NECESIDAD de INVESTIGAR. Me destrataron, me humillaron, conspiraron contra mí desde mi mismo espacio, pero estoy firme en mis convecciones. NO traicionaré al electorado", subrayó.