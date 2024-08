La Libertad Avanza analiza una decisión sobre el destino de Lourdes Arrieta

Frases con estrindentes gritos como :"Martín Menem, mirame; no me cuidaron; me hicieron una cama", en una reunión de bloque; dos denuncias judiciales contra sus compañeros de bancada- la primera desestimada por "infantil" por el fiscal de la causa-; el impulso a una comisión investigadora para sus propios pares que impulsaron la visita a los represores de la última dictadura de la que ella formó parte. La situación de la diputada libertaria mendocina, Lourdes Arrieta, es crítica: integrantes del bloque de La Libertad Avanza, que hasta ahora conforman, aseguraron a MDZ que el martes próximo comunicarán su expulsión. De todas maneras, la última palabra, la tendrán el presidente Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia.

En política, los cuatro días que restan para el martes- cuando se blanquearía que la bancada La Libertad Avanza expulsa a Arrieta, son una vida. Por eso, durante el fin de semana mucho todavía pueden darse distintas situaciones. Entre ellas, que la legisladora mendocina decida armar un monobloque - un asunto que estuvo averiguando en el Congreso- y se vaya antes de que la echen. O que la dejen en el bloque con el compromiso de no más escándalos, algo que nadie asegura que vuelvan a ocurrir.

De hecho, su compañera del bloque Lilia Lemoine, sostuvo el miércoles sobre ella que era "una desequilibrada mental", en diálogo con la prensa, luego de que Arrieta radicara una nueva denuncia, esta vez por violencia de género sobre el diputado Nicolás Mayoraz. Luego se hizo público el audio en el que la mendocina gritaba a toda la bancada, con especial énfasis en el presidente de la Cámara, Martín Menem, su expadrino político, quien le dio el poder que ostentó durante todos estos meses en la provincia de Mendoza: le dio la dirección políitica del PAMI delegación Mendoza, cargos en la Anses local y el sello La Libertad Avanza para que tramite en la justicia electoral. Ese tema fue uno de sus primeros traspiés: incluyó gente muerta o afilados a otros partidos como supuestos avales para la conformación de la fuerza en la provincia.

Otras épocas: Arrieta junto a Menem

El martes pasado, Arrieta dijo en una comisión que había que preguntarle a Menem sobre la visita a los genocidas, dando por sentado que está enemistada con su exjefe político. Incluso, dejó escrito en X que "Estoy segura que el resultado de esa comisión implicará un pedido de disculpas no solo a mi persona, sino de Bonacci y los diputados que deseen sumarse". Nada de eso ocurrió. Un día después, en reunión de bloque, vinieron los gritos de reproche de la mendocina al presidente de la Cámara y la denuncia contra Mayoraz.

"En teoría, el martes la expulsamos", expresaron a este diario dos miembros de la bancada libertaria. Para llevar adelante esa tarea, Gabriel Bornoroni, quien preside el bloque ya tendría los votos de la mayoría, con el aval de Menem. Ahora, si la echan puede formar un bloque en soledad o está la posibilidad de que vaya al que preside Oscar Zago, del MID, exjefe del bloque de LLA. "Nadie la quiere en su bloque", dicen en el Congreso desde hace varias semanas.

Después hay otros temas que resolver. Una alta fuente política le dijo a MDZ que la echarían del grupo legislativo y que además, le quitarían todo el poder que tiene en Mendoza, como en la delegación del PAMI El asunto es que el abogado David Livinchuk que fue nombrado por ella para reemplazar al primer director que puso y se peló luego por no obedecer sus órdenes, (Carlos Soloa Vacas) ya no le responde polítcamente. No es una especulación: se junta con Facundo Correa Llano, el diputado nacional que dejó el PD para encabezar el partido La Libertad Avanza en Mendoza en reemplazo de Arrieta. Además, en sus redes sociales, lejos de compartir los posteos de Arrieta, hace más de un mes que repostea los de Menem, dejando en claro que se alienó con la Casa Rosada y abandonó a su exjefa política.

Pero hay otro tema importante que podría ser un escollo para correr totalmente a la legisladora mendocina. Tiene a su nombre sello en trámite de La Libertad Avanza como partido en Mendoza, algo que los Milei necesitan para las elecciones legislativas del año próximo.De todas maneras, entre otras firmas importantes para la conformación del partido, también hay gente que era de Arrieta y ahora está dispuesta a apartarse.

MDZ intentó comunicarse con la legisladora y su entorno, pero no tuvo respuesta.