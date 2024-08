Escándalo en Diputados: filtran un audio de Arrieta a los gritos contra sus colegas

La diputada nacional Lourdes Arrieta protagonizó este miércoles un momento de tensión con sus compañeros de bloque de La Libertad Avanza, en el marco de la denuncia penal que hizo contra sus pares por la polémica visita a genocidas en el penal de Ezeiza. Este jueves, se difundió un audio del encuentro en el que se escuchan gritos de la libertaria mendocina contra sus colegas y en los que apunta directamente contra el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Durante la reunión de bloque, Arrieta “estalló en llanto” y terminó haciendo una denuncia por violencia de género contra el diputado santafesino Nicolás Mayoraz, quien habría increpado a la mendocina acusándola de “infiltrada kirchnerista” por la polémica derivada de la visita a represores detenidos por delitos de lesa humanidad.

En las últimas horas, el periodista Camilo Cagnacci difundió un audio en el que se escucha a la diputada mendocina a los gritos contra sus compañeros de bancada.

“No tuvieron los huevos para defenderme cuando me tenían que defender. Yo pedí explicaciones y no tuvieron los huevos. Martín Menem, mírame. Martín, no tuviste los huevos”, se escucha decir a Arrieta.

“Yo recibí amenazas de muerte y ustedes se están cagando de risa de mí, eso es lo que están haciendo. Me hicieron una cama. Me amenazaron, estoy con custodia, te estoy pidiendo una custodia acá adentro y ni siquiera fuiste capaz de aprobarlo, no tuviste la solidaridad”, le espetó la joven libertaria al presidente de la Cámara de Diputados.