Punto por punto: esto fue lo que declaró Cantero en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

La declaración de María Cantero podría complicar la situación procesal del expresidente Alberto Fernández. Es que, quien fuese su persona de confianza desde muchos años antes de llegar a la presidencia, declaró este jueves en el quinto piso de los tribunales de Comodoro Py como testigo de la causa que inició Fabiola Yañez contra el exmandatario por violencia de género, más allá de ser, también, una de las apuntadas por la Justicia en la denominada Causa de los Seguros.

Cantero fue citada a declarar como testigo de la causa por el fiscal Ramiro González, ante quien compareció durante aproximadamente dos horas y donde confirmó que los chats viralizados días atrás corresponden a charlas mantenidas con la ex primera dama cuando Alberto Fernández estaba en el poder y en tiempos en los que habrían ocurrido los hechos de violencia que salieron a la luz luego de que el juez Julián Ercolini llamara a Yañez por la información encontrada en el celular de la exsecretaria en la otra causa que afronta el otrora Jefe de Estado.

Tras brindar la declaración ante el fiscal de la causa, María Cantero se retiró sin brindar declaraciones, escabulléndose de los tribunales por una puerta trasera para evitar el asedio de la prensa que en el lugar se encontraba.

MDZ tuvo acceso a la declaración y según fuentes de Comodoro Py, la exsecretaria de Alberto Fernández reconoció como veraces los chats mantenidos con Fabiola Yañez y "certificó la existencia de una relación de confianza y amistad con el expresidente, pero no hablaban de su vida privada", más allá de que se conocen "hace 35 años".

En otro tramo del relato, Cantero sentenció que "tenía poca relación con Fabiola", con la cual se "comunicaban por WhatsApp", por lo que los mensajes que se divulgaron llegaron a su "teléfono de siempre".

También reconoció "que Fabiola le mandó las fotos del ojo y los brazos" con signos de violencia de género, algo que la "sorprendieron muchísimo". Así también dijo que Yañez le comentaba "que recibía golpes periódicamente". Entre tantos chats cruzados, María Cantero dio a entender que una de esas acciones violentas de Alberto Fernández se dio tras una discusión por "los mensajes que le mandaba una amiga", que se trataría de Sofía Pacchi, una de las involucradas en la recordada fiesta de Olivos en plena cuarentena por la pandemia de covid 19 que puso en jaque, no solo a la pareja, sino también al Gobierno de Alberto.

María Cantero en los pasillos de Comodoro Py. Foto: Noticias Argentinas

Anterior a la declaración de Cantero, ingresó a los tribunales Alicia Barrios quien dijo no estar al tanto de hechos de violencia física, pero que sí hubo violencia verbal del expresidente sobre Fabiola Yañez. La misma fuente de Comodoro Py dijo que la periodista cercana al papa Francisco declaró que conoció a la ex primera dama cuando "presidía la fundación ALMA" y que "le pareció una persona muy inteligente, con mucha sensibilidad social".

"El último contacto fue en Chapadmalal. Después este proyecto quedó en la nada. Evidentemente no era escuchada", dijo y agregó que "no había espacio para ella. Con tanta mujer que había en el Gobierno no entiendo porque la primera dama estaba en la oscuridad siendo tan inteligente". Y sumó: "Después de que tuvo el bebé esto se acrecentó, no se la veía más, no se sabía de ella. Ella no era visibilizada. La invisibilidad de una primera dama hace al sometimiento".

Ante la consulta del fiscal Ramiro González sobre si había presenciado hechos de violencia física, psicológica o emocional, o sobre qué tipos de agresiones había recibido Fabiola, la mujer no lo manifestó abiertamente, pero sí dio a entender que algo percibió. "Fabiola estaba agobiada", declaró.

También agregó que "siempre el maltrato genera enfermedad emocional, no solo el maltrato físico sino el emocional. Por momentos se la veía agobiada", sumando que "el maltrato emocional y psicológico es tan grave como el maltrato físico, eso mata".

Para finalizar confesó un secreto a voces: "En el medio todos sabíamos de la infidelidad de Alberto con Fabiola".