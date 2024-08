Las ocho horas de Ariel Lijo en el Senado: sus principales respuestas

El juez federal Ariel Lijo defendió desde las 10 su candidatura para integrar la Corte Suprema de Justica ante la comisión de Acuerdos del Senado. Un poco más de ocho horas es que Lijo defendió la candidatura. El presidente Javier Milei lo había propuesto como su candidato a principio de año.

La jornada comenzó caliente en la Cámara alta. El senador por Formosa de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni redobló su apuesta contra Lijo y Santiago Caputo, el asesor estrella de Milei. En los días previos ya había hecho declaraciones contra el magistrado, pero en la previa de la jornada fue a fondo.

"Es responsabilidad del presidente que retire este pliego y lo mande a Santiago Caputo a fumar al quincho al fondo", dijo en declaraciones a la prensa acreditada. Además, dijo que este último quiere que "persista la casta".

Lijo fue el primero de los dos candidatos a integrar el tribunal que se presentó en la Cámara alta; el otro es abogado Manuel García Mansilla, que lo hará el miércoles 28 a la misma hora y ante un panorama de incertidumbre porque tampoco están garantizadas las firmas de su pliego.

Una señal de alerta se activó en la tarde de hoy cuando el jefe del bloque del kirchnerismo en la Cámara alta, José Mayans, le dijo al diario La Nación que "nadie" del oficialismo les habló y que su bloque no tiene "ninguna obligación". "El que tiene la obligación de juntar las firmas es el Ejecutivo", agregó Mayans.

El juez Ariel Lijo, propuesto por Javier Milei meses atrás para formar parte de la Corte Suprema, se sometió a ocho horas de preguntas e inquietudes de los senadores, en donde le consultaron sobre la rapidez de la justicia, sobre el DNU y la dolarización, entre otras preocupaciones.

Ariel Lijo respondió más de ocho horas de preguntas

Una de las razones por las cuales la oposición rechaza la designación de Lijo, es por la no idoneidad del cargo. Sobre esto, el letrado respondió: "Las condiciones y los requisitos (para ocupar el cargo) están en la Constitución. Yo cumplo con todos esos requisitos y, como dije en la presentación inicial, creo que estoy en condiciones de hacer un aporte en muchos aspectos de la vida institucional de la Corte, no solamente en la función jurisdiccional, sino también en una función adicional que tiene que ver con otros roles que la Corte ya viene trabajando y en los que me parece que hay que profundizar y que tienen que ver con estos 20 años que tengo de experiencia en el Poder Judicial y de tener contacto con las personas, en primera persona, directo, y no con expedientes de papel. No solo con expedientes de papel, también con las experiencias que tuvieron esas personas y con las experiencias de su familia. Así que me parece que no solo cumplo con los requisitos de la Constitución, sino que estoy en condiciones de hacer un aporte valioso".

Sobre la ampliación de cantidad de miembros que tiene la Corte, Lijo señaló que hasta el momento no tiene una "posición tomada" de cuántos miembros debería tener el máximo tribunal. "Solo lo que le digo es que en la Argentina ha funcionado con distintas cantidades de miembros y en todos los sistemas la Corte funciona. Y los problemas no son derivados de la cantidad de miembros, que son cuestiones que debe evaluar el Parlamento respecto de la conveniencia o no de la cantidad de miembros y de la composición", indicó.

Uno de los temas que más atormenta a la sociedad con respecto a la justicia, tiene relación a los tiempos y a su funcionamiento. Ante la pregunta del senado sobre cuáles serían las tres modificaciones más importantes para mejorar el servicio de la Justicia, Lijo indicó que "las grandes transformaciones son en conjunto del Poder Judicial y del Poder Legislativo, incluso del Poder Ejecutivo".

"Una de esas cuestiones es la de simplificar el acceso a la Corte a través de recursos ordinarios o bajando el nivel de litigiosidad", señaló. Ariel Lijo en el Senado habló sobre el correcto funcionamiento de la Justicia

Además, explicó que otra modificación debe ser la de "segmentar las posibilidades de respuesta ante las distintas categorías de conflictos". "No puede ser que sigamos respondiendo a todos los conflictos con las mismas personas, los mismos métodos, los mismos tiempos y la misma estructura. Respondemos con los mismos elementos a una catástrofe ambiental o a un arrebato de un celular, o a un proceso que tiene que ver con la fijación de una cuota alimentaria, porque los conflictos no son solo penales", agregó.

Los senadores no se limitaron únicamente a hacer preguntas. También dejaron sus opiniones sobre el letrado propuesto. Por parte de Carolina Losada, senadora del radicalismo, cuestionó la idoneidad del juez como candidato para integrar la Corte Suprema, y lo acusó de poner "en peligro a la Nación Argentina".

"Coincido con Villarruel que usted no es una persona idónea para el cargo. De todos los jueces de Comodoro Py, usted es uno de los tres más denunciados. Yo no considero que sea idóneo para el cargo y que pone en peligro a la Nación Argentina" , lanzó Losada. Para Carolina Losada, Ariel Lijo no es idóneo para ocupar el cargo

Durante el martes, la vicepresidenta se diferenció de la decisión tomada por Javier Milei tiempo atrás, y señaló que Lijo "no tiene los pergaminos necesarios" para ocupar el cargo. "No creo que haya sido la mejor elección y simplemente ha sido una candidatura controversial", había agregado.

Por otro lado, la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero calificó al juez federal Ariel Lijo como "un tiempista de las causas", durante la ronda de preguntas que los representantes le hacen al magistrado..

Tras citar un índice de calidad institucional, que marca la baja confianza de la ciudadanía en la Justicia, la legisladora cordobesa agregó: "Creo que usted a contribuido a eso. Eso se percibe bajo el manto de impunidad".

"Según lo señalan entre todos los juzgados federales, es el suyo el más ineficiente, el de peor desempeño", añadió.