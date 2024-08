La situación de las 11 causas judiciales contra un exintendente mendocino

En las 11 causas judiciales que hace más de un año pesan sobre el exintendente de Malargüe, el radical Juan Manuel Ojeda y algunos de sus funcionarios, aún no hay imputados. Sin embargo, ha habido movimientos: hace unos meses las denuncias pasaron desde la Fiscalía de Malargüe a San Rafael y además, las autoridades del Ministerio público recibieron a los concejales que son los querellantes. En esa instancia informaron los motivos de las demoras y que se han recolectado pruebas.

Ojeda, quien dejó la intendencia en diciembre pasado, ya que intentó ir por la reelección pero no pudo lograrla porque el peronista Celso Jaque le ganó la pulseada, quedó envuelto en muchas denuncias que impulsaron los concejales, incluso de su propio partido y por diversas razones. Hay acusaciones por presunto fraude, alteración de documentos, irregularidades en la entrega de un terreno, que apunta al exjefe comunal y varios exfuncionarios.

Entre las causas, se encuentran una denuncia del 3 de marzo del 2023 por "pagos indebidos"; una de diciembre de 2022 por amenazas de una funcionaria municipal; una tercera por "abuso de autoridad" e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra un hombre de peso dentro del municipio; una cuarta por presuntas "amenazas" por parte de una funcionaria; la quinta "por la posible autoría y/o participación del Sr. Juan Manuel Ojeda en la incitación y/o intimidación pública en sesión legislativa de fecha 31 de marzo de 2023".

Además, hay otra denuncia contra el exsecretario de Desarrollo Territorial "por su posible autoría o participación y/o colaboración en conductas activas y/o pasivas, negociaciones incompatibles y/o contrataciones irregulares"; una causa por falsificación de documentos públicos; otra por la obra pública del boulevard, la cual planteaba sobreprecios y no estaba reflejada en el presupuesto del año 2022 (que fue cuando inició y todavía no se culmina) y no respetaba la ley de obra pública; por agresiones personales del intendente contra una concejal, al tratarla de "loca de las denuncias, como la loca de los gatos de los Simpson". Las causas número 10 y 11 son denuncias ambientales, "por desmontes ilegales en el pedemonte, en zona inundable, donde se habrían loteado y entregado 185 lotes sin servicios ni urbanización" y por la situación ambiental "de la cubierta y la provocación de incendios, en zonas cercanas a viviendas".

El procurador Alejandro Gullé junto a los concejales malargüinos

Los concejales, que son quienes impulsaron las denuncias a través de una comisión investigadora que armaron el año pasado, fueron hace unos días a reunirse con el procurador Alejandro Gullé y el fiscal adjunto Gonzalo Nazar en calidad de querellantes. "Seguimos en la misma línea, nos interesa dar a conocer que seguimos trabajando en todas las denuncias para que si hay delitos, los responsables paguen. Queremos devolver la confianza en la política a la ciudadanía", sostuvo en la conferencia de prensa el presidente del Concejo Deliberante, Rodrigo Hidalgo (PJ)

"Sin interferir en los procesos propios de la Justicia ni incurrir en intromisiones entre poderes, solicitamos información sobre si alguna de estas causas había sido archivada. También resolvimos dudas sobre aspectos técnicos, considerando que estamos ante posibles delitos contra la administración pública, los cuales no son comunes o frecuentes, como podría ser un robo o hurto en un domicilio. El año pasado, debido a la demora en el tratamiento de las causas investigadas en la fiscalía de Malargüe, la mayoría de ellas fueron trasladadas a San Rafael por decisión de la oficina del Procurador General de la Provincia. Desconocemos los motivos exactos de este traslado, aunque sabemos que uno de ellos es la falta de personal en la fiscalía local. Solo me sorprendió que en algunas causas se ha pedido documentación a la actual gestión y no ha sido aportada. Imagino que es por una cuestión de tiempos que toma reunir la información y a la brevedad será remitida a la Justicia. De no darse esa situación, el Concejo puede pedir mediante pieza legal que se cumpla con los requerimientos de la Fiscalía y así evitar se dilaten los plazos", le dijo a MDZ la concejal por Reconstruyendo Malargüe, Silvina Camiolo".

"Mucha gente nos ha preguntado si las causas vienen demoradas y nosotros hemos visto movimiento en todas. Juntar la prueba previo a cualquier decisión toma tiempo. Y también ha influido el paro que hubo en la esfera judicial. Un paro más que legítimo y que no cuestionamos, pero que obviamente ha influido en toda la mecánica judicial", agregó la edil.

En ese sentido, Jaque, el actual intendente, le dijo hace unas semanas a este diario: "Están las causas judiciales que impulsaron los concejales contra el intendente. Quiero que sepan los vecinos de Malargüe que la resolución o el avance de las causas, no depende de nosotros sino de la Justicia. La verdad que esperamos que tras la feria de invierno puedan empezar a moverse. Por un lado porque los malargüinos necesitamos saber qué pasó y por otro, porque quizá si alguien que está denunciado y es inocente, es bueno que la Justicia resuelva".