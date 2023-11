Las 11 causas judiciales contra el intendente de Malargüe avanzan lento

Concejales de Malargüe, de distinta extracción política fueron recibidos el 27 de octubre pasado, tres días después de solicitar una audiencia, por el procurador de la Suprema Corte, Alejandro Gullé. En ese encuentro, plantearon al funcionario que las 11 causas judiciales que pesan contra el intendente saliente del departamento, el radical Juan Manuel Ojeda, no han avanzado en la Fiscalía del departamento. Ahora, las denuncias fueron trasladadas a San Rafael. Hay acusaciones por presunto fraude, alteración de documentos, irregularidades en la entrega de un terreno, que no solo apuntan contra Ojeda sino también contra funcionarios de su gestión que termina en diciembre.

El Concejo Deliberante ha hecho varias acusaciones contra el intendente en los últimos tiempos. De hecho, en estos días están funcionando dos comisiones investigadoras de las que podrían salir nuevas causas. Un informe elaborado por el abogado querellante de los ediles dirigido al presidente del Concejo Deliberante Andrés Risi, quien también participa de las denuncias contra Ojeda, describe cada una de las causas.

En primer lugar, se refiere a una denuncia del 3 de marzo de este año por "pagos indebidos"; luego figura otra causa de diciembre del 2022 por amenazas de una funcionaria municipal que fue de público conocimiento porque salió en los medios de comunicación (la vidente que fue contratada como encargada de seguridad); un tercera por "abuso de autoridad" e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra un hombre de peso dentro del municipio; la cuarta por presuntas "amenazas" por parte de una funcionaria; la quinta "por la posible autoría y/o participación del Sr. Juan Manuel Ojeda en la incitación y/o intimidación pública en sesión legislativa de fecha 31 de marzo de 2023. Esto fue instruido administrativamente en Resolución del HCD Malargüe N 064/2023", de acuerdo a lo que describe el escrito.

El informe enumera además, en sexto lugar a la denuncia penal contra "el Sr. Pablo Sánchez, Secretario de Desarrollo Territorial y Urbanismo de la Municipalidad de Malargüe y/o contra quien interviniera en la realización de actos y/o negociaciones patrimoniales incompatibles contra la administración pública, fraude a la Administración Pública, por su posible autoría o participación y/o colaboración en conductas activas y/o pasivas, negociaciones incompatibles y/o contrataciones irregulares".

Por último, hay una séptima causa en ese escrito que es por "falsificación o adulteración de documentos - Art. 292, objeto: intervinientes y/o responsables en la realización de actos de adulteración y/o actos contrarios a la administración pública en el duplicado de decretos municipales".

Hay cuatro causas más: una por la obra pública del boulevard, la cual planteaba sobreprecios y no estaba reflejada en el presupuesto del año 2022 (que fue cuando inició y todavía no se culmina) y no respetaba la ley de obra pública, de acuerdo indicaron los ediles a MDZ. La novena denuncia es por agresiones personales del intendente contra una concejal, al tratarla de "loca de las denuncias, como la loca de los gatos de los Simpson". Las causas número 10 y 11 son denuncias ambientales, una "por desmontes ilegales en el pedemonte, en zona inundable, donde se habrían loteado y entregado 185 lotes sin servicios ni urbanización" y por la situación ambiental "de la cubierta y la provocación de incendios, en zonas cercanas a viviendas".

El intendente Ojeda junto al gobernador Rodolfo Suarez

Distintos ediles confirmaron a este diario que se investigan nuevas denuncias. En diálogo con MDZ, la concejal de Construyendo Malargüe, Silvina Camiolo aseguró que "tenemos que destacar de la manera muy expeditiva que nos recibió Alejandro Gullé. El motivo del pedido de audiencia es que las causas contra Ojeda casi no han tenido movimiento en la fiscalía de Malargüe. Se trata de denuncias que afectan el erario público. Nos dirigimos con concejales de los distintos bloques a la reunión con Gullé, incluido el oficialismo. Nos dijeron que hay poco personal en la fiscalía de Malargüe. Por eso pedimos una intervención especial. El procurador se comprometió a retirarlas del departamento de Malargüe y llevarlas a San Rafael, algo que entendemos que se ha hecho efectivo en los últimos días, es decir las causas pasan a unidades fiscales del departamento de San Rafael y por otro lado algo que también se comprometieron en el día que nosotros fuimos es que se inicia una instrucción a la unidad fiscal local", sostuvo.

Ojeda fue por la reelección el 24 de septiembre pasado pero perdió. En diciembre asumirá en su lugar Celso Jaque, el exgobernador e intendente peronista. La transición entre ambos ha sido muy compleja ya que Ojeda casi no ha respondido a los requerimientos del próximo jefe comunal, en medio además de todas estas causas que pesan contra el municipio y la figura del intendente saliente.