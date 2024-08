Un referente de LLA explicó cómo es la relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel en medio de rumores de interna

Este sábado se esperaba en Mendoza por la llegada de la vicepresidenta, Victoria Villarruel. Junto a Cornejo e intendentes iban a presenciar distintos actos por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín. Sin embargo, la vicemandataria no pudo viajar por problemas de salud, aunque el resto de la comitiva si viajó. El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala fue quien habló con la prensa y explicó el estado de salud de quien fue compañera de fórmula de Javier Milei.

"Puntualmente la presencia de Victoria Villarruel, se obedece que estaba a minutos de subir al avión, sufrió una pequeña descompostura, se le bajó la presión, motivo por el cual prefirió resguardarse. En un vuelo cuando a vos te baja la presión es aconsejable no viajar, motivo por el cual estuvo en la sala VIP un par de horas y después se trasladó al domicilio. Para tranquilidad de la gente, ya está en su domicilio, está bastante normal, ha mejorado. Fue un susto inicial, pero cuando se te baja la presión es difícil que te autoricen a subir al avión", explicó el senador de La Libertad Avanza.

Abdala junto a Cornejo y dirigentes provinciales.

Sobre la no invitación de Villarruel a un evento oficial organizado por el Gobierno con las Fuerzas Armadas durante el viernes por la noche y que desató las sospechas sobre la mala relación que tienen el presidente y la vice, contestó: "No conozco si realmente existió o no aparentemente como se se ha comunicado, aparentemente, no fue invitada pero lo que sí te puedo garantizar que tanto Javier y Victoria tienen un compromiso con el país y más allá de un momento particular, de ninguna manera veo riesgo esa ruptura".

Y agregó: "Argentina está acostumbrada a las peleas de los presidentes con los vicepresidentes, Néstor con Scioli, De la Rúa con Chacho Álvarez que renunció. Creo que estamos en presencia de dos personas inteligentes, patriotas y que nada, nada de eso va a suceder".

Luego fue consultado por la polémica visita de diputados de su espacio a genocidas condenados en el penal de Ezeiza. De la visita participó la mendocina Lourdes Arrieta, quien quedó en el centro de la tormenta.

"La verdad que creo que fue una triste visita, personalmente no hubiera ido, no me invitaron, así que no hay mucho más para agregarla. No hubiera ido, seguramente. Lo he manifestado varias veces que no hubiera ido. Creo que hay que sanar a la Argentina, creo que Argentina tiene un largo camino por recorrer, no hay que olvidar pero tampoco podemos estar siempre mirando por el espejo retrovisor tenemos que mirar por el parabrisas y tenemos que estar juntos los argentinos para poner a la Argentina de pie", opinó.