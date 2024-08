Javier Milei puso en marcha el “Pac-man” para avanzar sobre un peronismo aturdido

Las turbulencias generadas por las revelaciones de Fabiola Yañez sobre la supuesta violencia de género por parte del ex presidente Alberto Fernández han copado la agenda de la última semana. Ni siquiera la presencia de Cristina Kirchner en los tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa que investiga el intento de atentar contra su vida, ha generado la repercusión de otros tiempos.

El peronismo bonaerense se ha mostrado alineado detrás de la defensa de la ex Jefa de Estado pero no lo demostró en forma presencial. Son tiempos difíciles para sortear el legado que ha dejado el último gobierno de Unión por la Patria. Pero, mientras todo esto sucede, bajo el radar ha comenzado a suceder acciones que ponen sobre la mesa la estrategia del gobierno de Javier Milei de profundizar y alentar las divisiones internas dentro del propio peronismo.

En un nota escrita el 5 de junio pasado, adelantamos que los cambios en el elenco ministerial con la llegada de Guillermo Francos a la Jefatura de Gabinete iba a perseguir, entre otras cosas, la posibilidad de establecer nexos directos con los jefes territoriales del peronismo, ávidos de interlocución con el gobierno nacional.

En aquel momento, en los primeros párrafos de aquella nota se hizo la siguiente descripción: ¿Por qué es una oportunidad para el gobierno? Porque podría retomar el contacto directo, sin intermediarios, con los intendentes del peronismo que predominan en el Conurbano Bonaerense.

La mayoría de ellos está deseoso de encontrar interlocutores para validar sus exigencias a cambio de gobernabilidad. El presidente Javier Milei llegó a la Casa Rosada contradiciendo estas lógicas. Pero en el arte de gobernar, está claro que tomó nota. La definición de Guillermo Francos a pocas horas de haber desplazado a Nicolás Posse fue muy gráfica: "Al Presidente se le hace complicada la política argentina porque no la entiende”.

Fabiola Yañez y Alberto Fernández. Foto: Facebook Fabiola Yañez

Será clave, para guisarse en este mapa, observar los cambios que se van a dar a conocer en los próximos días en áreas muy sensibles. Una de ellas es la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), donde además de buscar alguien con perfil ligado a los temas sensibles que abarcan a este área tan expuesta a las fantasías de todo tipo, podría recalar en ella un conocedor a la perfección de cómo se respira la política en el Gran Buenos Aires”.

Pues bien, todo eso comenzó a pasar. Por ahora, tenuemente y bajo la órbita de un elemento aglutinador histórico: la obra pública. Esta semana, un portal de noticias publicó una nota titulada: “Sin intervención de Kicillof, el Gobierno comenzó a acordar con intendentes el traspaso de obras públicas”. Y en ella describe que el jefe comunal de Almirante Brown Mariano Cascallares es quien acordó enviar a sus equipos para avanzar en el traspaso anunciado.

¿En qué consiste? En que las obras que estaban pendientes de realizar o de terminar desde la administración anterior, ahora pasen a la órbita municipal para que se termine llevando a cabo. La misma metodología ya se aplicó con otras provincias y sus gobernadores. La diferencia con la de Buenos Aires radica en que el gobernador Axel Kicillof nada quiere saber con ese accionar porque está dispuesto a mantenerse en el rol del máximo opositor que tiene hoy el gobierno de Javier Milei. ¿Es casualidad que el primero haya sido Mariano Cascallares? No. Y aquí hay que ir a buscar datos más profundos de un trabajo que empezó hace unos meses atrás.

En el armado propio que viene llevando adelante La Libertad Avanza para instalar su propia herramienta electoral en todo el país, en la provincia de Buenos Aires ya ha sido respaldada por la justicia. Sabido es que para esa labor está encargada Karina Milei quien cuenta con la colaboración permanente de Eduardo “Lule” Menem y, en la provincia de Buenos Aires, con Sebastián Pareja.

Hace unos meses atrás, un importante ex intendente del peronismo que hoy trabaja arduamente para dejar atrás el capítulo de La Cámpora y de Cristina Kirchner como rectores del orden en el peronismo bonaerense, contó a sus interlocutores que “Lule” Menem había empezado a “preguntar por Cascallares”. Ahora puede inferirse para qué. Este acercamiento con el gobierno tiene fines electorales y aparece la sombra del eterno cerebro de este grupo de intendentes al que pertenece Cascallares y es Martín Insaurralde. Alberto Fernández. Foto: Télam.

Hoy recluido tras el famoso escándalo del “Yategate”, el ex intendente de Lomas de Zamora nunca ha dejado de tallar en la política bonaerense. Entre los intendentes que le han respondido siempre, Mariano Cascallares es uno de ellos. No el único. Por caso, Federico Otermín de Lomas o Nicolás Mantegazza -quien obtuvo el mayor porcentaje de votos en 2023- de San Vicente, estuvieron acompañando a Cristina Kirchner en su declaración judicial este miércoles. No fue el caso de su par de Almirante Brown.

Sin dudas, todo esto asoma como una estrategia clásica en el peronismo bonaerense cuando gobierna la oposición. Dividirse para ofrecer gobernabilidad y herramientas. No sería extraño que, ante el aturdimiento por el que atraviesa el peronismo, aparezcan más de una opción electoral el año próximo. Bajo el paraguas de su propia reorganización, le harían un favor enorme al oficialismo en el principal distrito del país.

La provincia de Buenos Aires elige 35 diputados nacionales. En definitiva, es lo que más le interesa a quienes diseñan la estrategia electoral desde la Casa Rosada. Y desde allí proyectan lo que creen que más les conviene. Es posible que la polarización en la sociedad continúe muy vigente, pero la multiplicidad de ofertas en las que podría dividirse al peronismo, le podría servir a Javier Milei para mostrar un triunfo en 2025 en la provincia de Buenos Aires del que cosechará legisladores propios. De allí también que surjan dudas sobre la conveniencia de acordar listas conjuntas entre La Libertad Avanza y el PRO.

Lejos de la casta, Milei se concentra en la evolución de la economía pero aprueba que se lleven adelante maniobras clásicas de la política. Se ha visto con claridad en la relación con Mauricio Macri y el PRO, y ahora con el peronismo. El “Pac-man” del oficialismo planea ir comiendo las piezas de a una. Así ha estado absorbiendo dirigentes de Juntos por el Cambio y buscará hacerlo con el peronismo. Con la diferencia que no es para incorporarlos al gobierno sino para instrumentar acuerdos tácticos desde lo político electoral.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández pusieron sobre la mesa, en menos de una semana, las diferencias y las pocas coincidencias que existen en las filas de quienes fueron gobierno hasta el mes de diciembre pasado. Nadie salió a defender a Fernández. Casi una obviedad despegarse de las oscuras y violentas revelaciones que llegaban desde España por parte de Fabiola Yáñez.

Resulta que ahora la gran mayoría admite saber que había fiestas en Olivos y de las tentaciones de Fernández para con las señoritas que pasaban por la Casa Rosada o la quinta Presidencial. Sí, se ha convertido en una sorpresa la violencia de género en la forma que ha sido denunciado. Ahora es momento de recopilar historias de las más extravagantes alrededor del “mal” ex Presidente según la definición de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner y Alberto Fernández pusieron sobre la mesa, en menos de una semana, las diferencias y las pocas coincidencias

A propósito de la ex jefa de Estado, conviene mirar con mucho detenimiento quienes se han acercado hasta el instituto Patria luego de su declaración en Comodoro Py. Si bien todos los intendentes de Unión por la Patria firmaron un comunicado donde piden que se sepa “quién mandó a matar a CFK”, apenas el 10 por ciento de ellos se tomaron el trabajo de ir a acompañarla personalmente.

“Cuestiones de agenda”, suele ser el argumento más utilizado para evadir explicar las razones verdaderas de las ausencias que, visto el caso, se tornan más importantes que las presencias. Sí estuvo Axel Kicillof, quien más allá de instrumentar un plan para consolidar un espacio propio que lo deposite como candidato a Presidente en 2027, su ligazón con Cristina condiciona sus movimientos.

De lo que sí no hay dudas en la mayoría de los presentes y los ausentes, es que la capacidad del dedo elector de Cristina Kirchner se agotó. Todas sus personalísimas elecciones de candidatos han fracasado estrepitosamente. Desde Amado Boudou en 2011, Martín Insaurralde para competir con Massa en 2013, Aníbal Fernández en 2015 para enfrentar a Vidal en la provincia y la más reciente, la de Alberto Fernández en 2019. Etapa concluida, al menos, para ese poder que ha ejercido sin discusiones. Sebastián Dumont

* Sebastián Dumont. Analista Político.