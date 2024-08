La serie documental sobre abusos sexuales que recomendaba Cristina Fernández de Kirchner

El escándalo que involucra al expresidente Alberto Fernández, denunciado por violencia de género por su ex pareja y ex primera dama Fabiola Yañez, suma un nuevo capítulo cada día.

En esta ocasión, un artículo publicado por Clarín relata que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner habrían tenido una particular conversación privada en septiembre de 2021, apenas dos días después de las elecciones PASO legislativas.

Además de dialogar acerca de cuestiones políticas, la nota asegura que Cristina Kirchner le habría manifestado a Fernández: "Alberto, tenés que dejar de joder con las minas que traés acá, sos un pajero pero sos el presidente. Empezá a controlar lo que hacés en tu vida privada porque todo el mundo lo sabe y nos va a causar problemas a todos".

Estas palabras, tres años después, provocaron un fuerte impacto al tener en cuenta las diversas acusaciones en contra del ex jefe de Estado.

No obstante, uno de los alfiles de Cristina Kirchner salió a defender a su líder y señaló que dicha información no sería verídica. Se trata de la senadora nacional bonaerense Juliana di Tullio, una de las dirigentes de mayor cercanía a la expresidenta. Según expresó Di Tullio en sus redes sociales, "Clarín no para de operar", ya que "Cristina no habla de la vida privada con ningún dirigente. Sólo habla de política".

Posteriormente, Di Tullio deslizó que Cristina Kirchner sí suele sugerir contenido audiovisual y mencionó un documental específico. "Lo que sí hace es recomendarnos series a todos y todas. A la política nos recomendó, hace unos años, que veamos el documental de Netflix 'Habitación 2806' sobre el caso Strauss Khan, ex titular del FMI destituido por un escándalo sexual", dijo la senadora.

Y, en tono desafiante, remató: "La tendría que haber visto".

El posteo de Juliana di Tullio

Según indica Netflix en su sitio web, el contenido es una docuserie sobre el caso de agresión sexual que en 2011 comprometió al político francés Dominique Strauss-Kahn mientras estaba en la cima de su carrera.

La denunciante aseveró que el importante político intentó violarla y ejerció violencia contra ella en la habitación 2806 de un hotel de Nueva York. Strauss-Kahn fue director del FMI de 2007 a 2011 y su escándalo dio la vuelta al mundo.