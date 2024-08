Javier Milei celebró el cierre del ministerio de la Mujer y volvió a cruzar a Julia Mengolini

Durante un discurso en el Congreso de Inversiones Inmobiliarias, Javier Milei volvió a expresarse sobre la causa por violencia de género iniciada por Faviola Yañez contra Alberto Fernández.

El presidente acusó sin nombrarlo al ex mandatario Alberto Fernández de cometer "delitos aberrantes", a la vez que celebró haber eliminado el Ministerio de la Mujer: "Estoy orgulloso de eliminar el Ministerio de la Mujer y el siniestro Inadi, que se dedicaban a perseguir ideológicamente". Según el jefe de Estado, la cartera y el Inadi eran "antros de persecución".

Además se refirió a la periodista Julia Mengolini y, sin nombrarla, recordó que esta semana "dijo que ´El yo te creo, hermana´, era una cuestión retórica".

"Así le cargaban a opositores delitos aberrantes, que después nos enteramos que son los delitos aberrantes que cometen ellos", enfatizó el Presidente.

La periodista de Futurock se había mostrado muy cauta con la denuncia de Yañez, en contraposición a la posición de creer en la palabra de la mujer frente a situaciones como estas: "Ella en la entrevista a Infobae dice 'yo hice la denuncia en el Ministerio de la Mujer y no me dieron pelota'. Me cuesta creerlo eso. Además de que Ayelén Mazzina -encargada de esa cartera en ese momento- dijo 'a mí no me dijo nada'

"¿Fabiola dijo que fue alcohólica? La gente alcohólica suele no recordar muy bien las cosas que dice y no dice", lanzó la periodista.

Elogios a su Gabinete

El presidente volvió a mostrarse, según sus palabras, "cholulo" de su equipo de Gobierno. También insistió en que sigue el proyecto de déficit cero como pilar de su gobierno, al tiempo que señaló que "en el mundo se habla del milagro de la economía argentina".

"Tengo un gabinete del que estoy orgulloso. Es una gesta heroica que va a quedar marcada en los libros de texto", subrayó el jefe de Estado. En ese marco, elogió a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y le atribuyó a sus políticas el fin de "los malditos piquetes" en la Argentina.

Al brindar un discurso en el Congreso de Inversiones Inmobiliarias, el jefe de Estado sostuvo que el trabajo de Bullrich es "monumental". También destacó al expresidente Macri.

"Tengo una ministra monumental en el plano de seguridad que es la doctora Patricia Bullrich, quien ha sido muy generosa, y la historia también le va a dar su reconocimiento, no solo por el apoyo que junto con el presidente Mauricio Macri nos dieron para la segunda vuelta, sino por su trabajo", subrayó Milei.

Finalmente, recordó que Bullrich le había pedido estar en otra cartera, que que él le pidió volver a Seguridad porque "los problemas eran muy grandes" y requerían de su "trabajo brillante".