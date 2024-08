Punto por punto: así fue la declaración de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el intento de magnicidio

El Tribunal Oral Federal 6, a cargo de los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg, Ignacio Fornari, continua este miércoles con el juicio contra Fernando Sabag Montiel, su exnovia Brenda Uliarte y el jefe de ambos, Nicolás Carrizo, todos miembros de "la banda de los copitos"; por el atentado contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En todo el proceso hay 300 testigos, entre ellos Cristina, que además es querellante en la causa para tratar de probar que hubo lazos políticos detrás del atentado.

La expresidenta llegó a las 9.30 y contó con el apoyo de dirigentes y representantes sociales en señal de respaldo. Una vez que finalice su declaración se dirigirá al Instituto Patria, a metros del Congreso, para saludar a organizaciones y diversos sectores que quisieron acompañarla.

Cristina Fernández de Kirchner en el ingreso a Comodoro Py.

10.00 | Cristina recordó cuando apareció "con un ojo negro" y criticó a "las feministas"

Cristina Fernández de Kirchner dijo que durante sus dos gestiones como presidenta de la Nación fue blanco de "violencia simbólica" y "no tan simbólica". Para ejemplificar eso mostró tapas de diarios de aquella época y resaltó el día que apareció "con un ojo negro" a la vez que criticó "a las feministas" por no haberla defendido por aquel entonces. "Todos saben que no soy feminista", dijo.

"Es bueno recordar, mucha gente se olvida de las cosas (...) Tapas como esta, por ejemplo, el goce de Cristina, poco tiene que ver con mi condición de presidenta o de política, sino fundamentalmente de mujer; Vía crucis, acá crucificada, crucificada, salvo que quieran decir, bueno, la quisimos comparar con Cristo, no me suena, no me suena. Si quieren tomar esa argumentación, por favor, olvídenla. Y también el negocio de pegarle a Cristina, hasta con un ojo negro, miren qué contexto actual...hasta con un ojo negro me sacaron y una curita", repasó.

"Como verán, todo siempre se repite, hasta llegar, por ejemplo, esto en la crisis que tuvimos con las patronales rurales en 2008, el principal caricaturista, un gran caricaturista argentino, me caricaturizó con un ojo negro, un ojo negro, 2008. Me acuerdo que tuve una crítica por eso, porque es curioso, pero en ese momento todos saben que yo no soy feminista, pero las feministas ninguna creyó que me estaban agrediendo por mi condición de mujer. Nunca, nunca, nunca nadie dijo nada sobre esto. Era la primera presidenta electa mujer, sigo siendo la única mujer electa presidenta, sufría estas agresiones en mi condición de mujer, sin embargo, y no es que reclame nada, simplemente marcar...", dijo la expresidenta.

9.45 | Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra el fiscal Luciani

Durante su repaso por los hitos violentos, la expresidenta enumeró más episodios e hizo especial hincapié en cuestiones vinculadas al fiscal Luciani,

"Una mañana, después de aquel histrionismo del fiscal Luciani, que también contribuyó al clima de violencia de una manera que me parece indubitable, porque no fue un alegato en los términos de que prevé los códigos, las costumbres y cómo debe alegar alguien. Fue directamente una actuación plagada de mentiras, de adjetivaciones, ante la falta de pruebas, mentiras, difamaciones, contribuyendo todo a un clima. Me acuerdo que eso fue entre el primero de agosto hasta el 22 de agosto, que fue esa diatriba. Ni siquiera pueden llamarse alegatos. La diatriba del primero al 21 de agosto. Había sido una diatriba parecida a la que me tocó presenciar en esta misma sala, creo que era, entre el 21 de mayo del 2019 y el 24 de junio de ese mismo año. Un mes de esa diatriba no se acuerda nadie, porque, claro, había sido preparada pensando que yo iba a ser la candidata a presidenta de la República Argentina y que me iban a tener sentada ahí, acusándome de corrupción. No a mí, al peronismo, además. Y, por lo tanto, cuando desbaraté ese escenario, nadie se acuerda del Luciani del 19, que fue exactamente igual al Luciani que sí tuvo prime time durante 22 días, que además lo hacía con pantalla partida, de manera tal que él hablaba y estaba a la puerta de mi casa, en sólito, pero a la puerta de mi casa", describió la expresidenta.

"Esto motivó que cuando finalizara fuera gente de la gente que siempre iba y que era cuidada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires a insultar y agraviar. Esto motivó también la diatriba del fiscal, que las personas que son militantes, simpatizantes, ciudadanos y ciudadanas que no estaban de acuerdo con lo que había pasado, también se convocaran y con mucha mayor cantidad de gente, multitudes, que día a día crecían. Un día me levanto, yo sentía ruidos a la mañana, un sábado, creo que fuese mal no recuerdo, un sábado, sentía como que arrastraban cosas y me levanto y bueno, y estaba acercada por la Policía de la Ciudad de las famosas vallas, también un acto de violencia que sucedió. Ese era el clima que se vivía antes del atentado", recordó.

9.40 | Cristina Fernández de Kirchner revivió momentos de violencia previo al atentado

Al inicio del juicio, la expresidenta fue consultada sobre si detectó antes del ataque "una exacerbación de la violencia política". Su respuesta fue sí y detalló: "Después de la pandemia, los episodios fueron increscendo. Recuerdo, por decir algunos, en la Plaza de Mayo, en Bolsas Portuguesas, en la Casa Rosada, a mi casa, en Juncal, Uruguay. Periódicamente, cada semana o quince días, venía un tráfico, una combi, de la cual bajaban señoras y señores un poco más grandes, ponían marchas militares e insultaban durante un buen rato, después se iban. Bueno, imposible no recordar la destrucción de mi despacho como vicepresidenta, el día en que se discutía el acuerdo con el FMI".

Cristina Fernández esta mañana previo a declarar en el juicio.

"Lo curioso de ese día es que había una gran manifestación, que estaba obviamente en contra de la firma del acuerdo, que se estaba discutiendo en diputados en ese momento. Ese día se discutía en Diputados, no se discutía en el Senado. Y era de público y notorio, además, la postura nuestra respecto de ratificar ese acuerdo a punto tal de que el presidente de bloque había renunciado para no tener que votar afirmativamente, con lo cual era clara nuestra postura en contra. Sin embargo, los que fueron a manifestar en contra también apedrearon mi despacho, que además fue marcado, está probado que previamente se lanzaron bombas de pintura para identificar claramente porque fueron exactamente las tres ventanas que corresponden al despacho del vicepresidente de la Nación", agregó.

"Lo curioso, si es que se le puede dar ese adjetivo, es que durante 30 minutos apedrearon, destruyeron el despacho y ni la policía de la Ciudad de Buenos Aires ni la Policía Federal intervinieron", resaltó.

9.37 | La perlita del inicio de la audiencia

El arranque estuvo accidentado, apenas iniciada la audiencia, cuando se le tomó juramento de que diría la verdad y se le pidieron sus datos, el micrófono no estaba encendido por lo que las respuestas de la exmandataria no se oyeron. Alguien en la sala advirtió lo sucedido y se acercó a encender el aparato.

9.35 | Con Cristina Fernández de Kirchner en la sala, se reanudó el juicio por el intento de magnicidio

El intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner ocurrió el 1 de septiembre de 2022. El juicio comenzó el 26 de junio pasado en los tribunales federales de Comodoro Py.

"Diferentes voces vienen sosteniendo que este juicio juzga lo que se ve en las cámaras de TV, dejando afuera la investigación de los autores intelectuales, vínculos políticos y financiamiento del atentado", advirtieron desde el Instituto Patria. En este sentido, la defensa de la exmandataria también reprochó que "nunca se profundizó la investigación sobre las supuestas organizaciones políticas que rodeaban a los atacantes".

"Se trata de organizaciones ultraviolentas que nacieron meses antes del atentado, recibieron financiamiento político y desaparecieron al día siguiente del atentado", advirtieron desde el entorno de CFK.

El extenso listado de testigos incluye a figuras políticas, personal de seguridad, personas del entorno de los acusados y expertos en diversas áreas, expertos forenses, analistas de inteligencia y testigos presenciales que pueden aportar detalles cruciales sobre los eventos y las motivaciones detrás del ataque.