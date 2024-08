La crisis de Alberto y el kirchnerismo, tema central de las charlas íntimas del Círculo Rojo en el Consejo de las Américas

"Es el fin de una película conocida", fueron las palabras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, escogió este miércoles para analizar el panorama del kirchnerismo, durante el desarrollo del Consejo de las Américas. A pesar del claro tinte económico que descansó en la jornada, igualmente fue un tema recurrente la mirada que tiene el mundo político sobre esta oposición debilitada por las denuncias contra Alberto Fernández.

Si bien el gobierno de Javier Milei suele marcar distancia entre aquellos que son afines a sus ideologías y aquellos que no, la jornada dio comienzo con un claro mensaje de unión que se replicó en el resto de los bloques. El mandatario porteño, Jorge Macri, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dejaron de lado las tensiones por los fondos de coparticipación y fueron las figuras que abrieron el evento, bajo un discurso alineado y un único "enemigo" en común: el populismo K.

Milei dio el discurso final del Council of the Americas. Foto:

Juan Mateo Aberastain/MDZ

En medio de esto, sorprendió la aparición del exjefe de Gabinete Nicolás Posse, que se mostró en público por primera vez luego de su salida de la gestión libertaria y los fuertes rumores de un supuesto espionaje dentro del Ejecutivo. Sin ánimos de dar declaraciones a la prensa, se deslizó rápido entre la gente, dijo a este medio que "se siente fantástico" y con una sonrisa tímida se ubicó en la sala con el resto de los dirigentes.

Las denuncias que hoy envuelven y manchan la imagen del expresidente Fernández le sirven al libertarismo en su "batalla cultural", desde la cual planean posicionarse como los principales antagonistas del kirchnerismo. Además de la demanda por violencia de género que realizó Fabiola Yañez, el también abogado está siendo investigado por irregularidades en la contratación de seguros durante su gestión.

"El fin de una película", cómo ve la oposición a Alberto Fernández

Consultada por MDZ acerca de cómo ve a este espacio político, Bullrich -hoy muy distanciada de Mauricio Macri- rápidamente trazó una línea entre "los K" y el Gobierno: "Ellos van a tener que darle explicaciones a la sociedad, nosotros mientras estamos trabajando".

"Lo que pasa con Alberto Fernández es el fin de una película conocida. Violencia, corrupción. Es el peor presidente de la Argentina. Yo recuerdo siempre que denuncié la corrupción de Alberto en el vacunatorio por no haber traído las vacunas Pfizer a Argentina, me hizo una demanda de 6 millones de pesos que aun está abierta. Ya el país lo sabía, pero espero que se den cuenta lo que ha sido Alberto", añadió, aludiendo quizás un poco más a la causa por los seguros.

Bullrich encabezó uno de los bloques del Consejo de las Américas. Foto:

Juan Mateo Aberastain/MDZ

Este gran evento empresarial congregó a varios aliados de Milei, y entre ellos también se hizo presente Martín Tetaz. En diálogo con este medio, recalcó que si bien desde su lugar como diputado de la UCR es parte de la oposición, la vieja lógica del "kirchnerismo y antikirchnerismo" se rompió y, en consecuencia, este movimiento creado por el matrimonio Kirchner se encuentra cada vez más pequeño y apartado al resto, aunque lejos de desaparecer.

"Es un kirchnerismo cada vez más chico, que sigue pensando esencialmente en la idea del hombre nuevo del Che Guevara, que quiere romper la relación que hay entre el esfuerzo y el resultado. Por eso el denominador común entre (Jorge) Macri y Francos hoy fue volver a conectar el esfuerzo con el resultado, a premiar a la gente que arriesga", analizó. Para Tetaz, ese es el paradigma que está en discusión y se debe, principalmente, a la irrupción de Milei en el poder.

Tetaz entre los invitados al Consejo de las Américas.

Sin embargo, y de la mano con este dilema por mantener una unión, también fue duro con el presidente: "De los errores que yo le marco es que agranda las diferencias entre los que pensamos más o menos parecido. Agranda los decimales y los convierte en centenas. Todos los que estamos en esta oposición no kirchnerista queremos un país capitalista, moderno, abierto al mundo, competitivo, que recupere el valor del trabajo, fomente la inversión privada, abra mercados. Es un error estar matándonos por los decimales, cuando las diferencias más grandes están en otros espacios políticos".

El drama por los seguros

Desde el 2022 se venía especulando acerca de varias irregularidades por negocios fraudulentos con Nación Seguros, pero recién este año terminó de tomar forma bajo dos denuncias realizadas en febrero. Todo salió a la luz con el hallazgo de chats privados entre la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, y el esposo de ella, el broker Héctor Martínez Sosa, quien presuntamente se habría visto beneficiado con contrataciones millonarias.

Diputados de la Coalición Cívica acusaron al ex mandatario de, a través del Decreto 823/2021, imponer a los organismos estatales la contratación de servicios de seguros únicamente por Nación Seguros SA, subsidiaria del Banco Nación. "Nosotros lo denunciamos en el Congreso en 2022, teníamos una información desde adentro de Nación Seguros, y después fue un escándalo que me siguió llegando", agregó Tetaz.

Fernández es investigado por irregularidades en la contratación de seguros y por violencia de género.

Los peritajes en el celular de Fernández, según se especula, estarían generando una ola de preocupación en varios empresarios involucrados. "No sé qué hay en el celular de Alberto, pero me parece que hacen bien en preocuparse aquellos que hicieron negocios fraudulentos con el Estado. Ocurre desde hace años", disparó el diputado.

El cierre de Milei

Los unos y los otros por cada lado. Todo el congreso desarrollado fue, además de una invitación a conocer el rumbo económico del país, una forma de separarse del golpeado kirchnerismo. Francos y Macri remarcaron en varias ocasiones las diferencias entre la actual gestión y el "populismo" de la oposición, como cuando dijeron que la imagen de Milei es apoyada en los Estados Unidos por figuras como Donald Trump o Elon Musk, diferente del mandatario venezolano Nicolás Maduro, protagonista de los irregulares comicios desarrollados semanas atrás, y quien históricamente ha tenido buenas relaciones con las gestiones K.

Milei no quedó atrás y nombró este aspecto durante su discurso final, que coronó el Consejo. Además de dar un resumen sobre los logros que vienen tejiendo en estos meses y sus próximos objetivos (siempre apuntando a mantener, bajo cualquier costo, el déficit cero), dejó en claro sus diferencias con: los periodistas que "les gusta calumniar", los economistas "burros" que no saben proyectar y aquellos gobernadores "negadores de la realidad" que no han adherido al RIGI.

Milei dio el discurso final del Consejo de las Américas. Foto:

Juan Mateo Aberastain/MDZ

Sus palabras tuvieron lugar, casualmente, el mismo día en el que Cristina Fernández de Kirchner declaró en los tribunales de Comodoro Py como testigo en el juicio por el atentado en su contra. La exvicepresidenta también apeló a este fiel recurso suyo de negar y desligarse: del feminismo, de la violencia machista y, días atrás, también de Alberto Fernández, a quien ella misma había elegido para que encabezara la Presidencia.