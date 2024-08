El testimonio de una periodista cercana a Fabiola Yañez que puede ser clave en la denuncia contra Alberto Fernández

"Es una excelente mujer, que sabía lo que yo estaba viviendo, muy cercana al papa Francisco y ella dijo que a Olivos entraban periodistas, y salían primeras damas, para volver a ser periodistas fuera de Olivos, en una nota periodística. Es decir que es claro que se sabía lo que yo padecía y muy pocos se animaban a hablar", fue la definición que Fabiola Yañez hizo de Alicia Barrios en su denuncia contra Alberto Fernández.

En efecto, la periodista mencionada por la ex primera dama en su relato fue una de las personas que estuvo al tanto de la situación que tiene como protagonista al exmandatario. Es una de las seis personas que fue citada a testimoniar en la causa por el fiscal fiscal Ramiro González.

Esta tarde, Barrios compartió una columna de opinión en Infobae donde dio algunos detalles de su vínculo con Yañez. "Sufrió ninguneo, infidelidades. Todo tipo de maltrato, no solo el físico", señaló.

Reveló que estuvo toda una tarde con ella "en la Quinta de Olivos" y señaló que conoció a una persona "humilde, inteligente, locuaz". Sin embargo, añadió que "a simple vista se notaba que no tenía poder de decisión".

Luego, apuntó contra el entorno de Fernández al asegurar que "todos ellos sabían lo que pasaba en la pareja". "Miraban para otro lado. Le hacían una claque al gran seductor, macho porteño, que no dejaba mina en pie. Esa era la música para sus oídos", aseveró Barrios del exmandatario a quien describió como un "gordito poco alineado" y sin carisma.

"Fabiola sabía todo y sufría en silencio. Creía con ingenuidad en lo que él le decía. Lloraba mucho, entre conocidas en común no podíamos creer que estuviera tan enamorada", sostuvo en su columna.

Un día antes, la periodista había ratificado los hechos de infidelidades en una entrevista por LN+: "Tenemos información que habitualmente no se dice. Nosotros lo sabíamos todo, las relaciones extramatrimoniales constantes de Alberto eran moneda corriente".

Al ser consultada por el maltrato, Barrios aseguró que "sinceramente, se notaba". "Te dabas cuenta en el destrato", dijo. "En ningún momento dijo que le pegaba. Ella estaba muy enamorada de él", aclaró.

Asimismo, fue contundente sobre la acusación de haber sido obligada a abortar. "No me extraña que la haya obligado a abortar. Y no me extraña que ella haya cedido a esa presión", sentenció.