Cristina Fernández de Kirchner recordó cuando apareció "con un ojo negro" y criticó a "las feministas"

Cristina Fernández de Kirchner dijo este miércoles en los tribunales de Comodoro Py, donde se lleva adelante el juicio por el intento de magnicidio contra ella cometido el 1 de septiembre de 2022, que durante sus dos gestiones como presidenta de la Nación fue blanco de "violencia simbólica" y "no tan simbólica". Para ejemplificar eso mostró tapas de diarios de aquella época y resaltó el día que apareció "con un ojo negro" a la vez que criticó "a las feministas" por no haberla defendido por aquel entonces. "Todos saben que no soy feminista", dijo.

"Es bueno recordar, mucha gente se olvida de las cosas (...) Tapas como esta, por ejemplo, el goce de Cristina, poco tiene que ver con mi condición de presidenta o de política, sino fundamentalmente de mujer; Vía crucis, acá crucificada, crucificada, salvo que quieran decir, bueno, la quisimos comparar con Cristo, no me suena, no me suena. Si quieren tomar esa argumentación, por favor, olvídenla. Y también el negocio de pegarle a Cristina, hasta con un ojo negro, miren qué contexto actual...hasta con un ojo negro me sacaron y una curita", repasó.

"Como verán, todo siempre se repite, hasta llegar, por ejemplo, esto en la crisis que tuvimos con las patronales rurales en 2008, el principal caricaturista, un gran caricaturista argentino, me caricaturizó con un ojo negro, un ojo negro, 2008. Me acuerdo que tuve una crítica por eso, porque es curioso, pero en ese momento todos saben que yo no soy feminista, pero las feministas ninguna creyó que me estaban agrediendo por mi condición de mujer. Nunca, nunca, nunca nadie dijo nada sobre esto. Era la primera presidenta electa mujer, sigo siendo la única mujer electa presidenta, sufría estas agresiones en mi condición de mujer, sin embargo, y no es que reclame nada, simplemente marcar...", dijo la expresidenta.

"No es una cuestión de hacerse la víctima. Son datos duros y objetivos. Y me acuerdo que en aquella oportunidad, cuando se produjo esa caricatura, yo tuve una crítica muy fuerte, y hasta periodistas, que podemos decir que tienen nuestra misma mirada política, lo defendieron a Sábat. Que la deconstrucción del machismo en la Argentina y la misoginia no es una cuestión menor, se lo puedo asegurar", insistió.