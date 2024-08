El efecto dominó y el libro de pases tras la decisión de Lourdes Arrieta

Lourdes Arrieta se queda en el La Libertad Avanza luego del escándalo, tras haber denunciado ante la Justicia a sus compañeros de bloque por haberla engañado para ir a ver a represores de la última dictadura, pero el vínculo con quien fue su padrino político, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, está roto. Esta situación tiene un efecto dominó: la gente que fue nombrada por Arrieta en organismos nacionales con sede en Mendoza está en alerta por posibles despidos. Sin embargo, un hombre puede salvarse de esa movida: David Litvinchuk, el abogado titular del PAMI Mendoza, designado por la diputada nacional pero que ya se despegó de ella y se acerca al diputado nacional Facundo Correa Llano, el nuevo referente de LLA en la provincia, por designio de Menem para reemplazar a la legisladora de su rol protagónico en el partido en la provincia. La misma suerte corre el contador del ente, quien ya apoya a Correa Llano.

"Espero que no me echen porque dejé mi trabajo para venir acá", dice a MDZ un director de un organismo nacional con sede en Mendoza. "No le respondo a Arrieta, pero puedo caer en la movida", repite otra persona. La incertidumbre reina, y abarca al PAMI, a la delegación del ministerio de Trabajo con sede en Mendoza y también a la ANSES. En este último organismo, el armador fue el ministro de Defensa Luis Petri, pero Arrieta también nombró a algunos funcionarios.

Sin embargo, el gran espacio de la diputada es el PAMI. En ese ente, ya tuvo que reemplazar al titular que había nombrado en marzo - la obra social de los jubilados estuvo sin conducción política tres meses- porque se peleó con él a pesar de que era uno de sus principales asesores. Se trata de Carlos Soloa Vacas, quien se fue con grandes reparos hacia la diputada y su familia, que hizo público. Sostuvo que se fue con "por no cumplir con los caprichos de Arrieta".

En junio, fue reemplazado por una abogado que juraba fidelidad a la legisladora: Litvinchunk. Ahora, con la diputada peleada con Casa Rosada, ¿se irá? Todo indica que no. Este martes 13, el abogado se encuentra en Buenos Aires, trabajando en la nueva estructura del organismo junto a la directora médica del organismo, Laura Maffei, una mujer que viene del sector del Petri.. Pero no sólo eso, a nivel político partidario está confirmando su alineamiento con la Nación y sus intenciones de continuar en la Libertad Avanza ya no con Arrieta sino Correa Llano, con quien ha comenzado a tener un vínculo.

De hecho, en medio del escándalo con la diputada nacional, Correa Llano, anunció su pase del Partido Demócrata a LLA Mendoza de la mano de Menem y Litvinchunk que constantemente reposteaba en X los mensajes de la diputada nacional, compartió la noticia y dejó de compartir los mensajes de la legisladora.

Otro dirgente del PAMI que ya había tomado el mismo camino es Alejandro Zapata, el sanrafaelino quien es coordinador administrativo del organismo y que fue nombrado antes que el director. El hombre forma parte de los Guardianes del León, una agrupación que surgió en el 2021 en Mendoza y luego se propagó a otras provincias. Desde la organización aseguraron a este diario que ahora están apoyando a Correa Llano, por orden de la Casa Rosada. Simple: si cambia el referente de LLA en Mendoza, el grupo se acopla a quien sea la nueva persona que represente al presidente Javier Milei en Mendoza. Es por eso que hace un tiempo, rompieron con Arrieta y ahora se suman al nuevo líder partidario.