El extitular de PAMI de Mendoza liquidó a Lourdes Arrieta: "Me echaron por no cumplir con sus caprichos"

El PAMI de Mendoza vive horas revolucionadas. Durante la tarde del jueves se conoció que la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta (quien tiene poder absoluto del PAMI provincial), echó a quien era el titular hasta el momento del organismo por "cuestiones políticas". Soloa Vacas estuvo pocos meses en el cargo y en su salida disparó contra Arrieta y su hermano.

"Me echaron directamente, recibí un llamado de PAMI central y me echaron por cuestiones políticas. Supongo que es por no cumplir con órdenes y caprichos de la diputada (Lourdes Arrieta), por eso me echaron. Lo primero que me ordenó fue poner un veterano de guerra en la parte que PAMI le asigna a los veteranos. Yo consulté esto con varias personas y me aconsejaron que no iba a ser conveniente poner a un veterano de guerra en ese lugar. La segunda orden que yo recibí fue la de echar a la directora médica y la razón por la que la quería echar la diputada era porque la directora ganaba más que ella", contó Soloa Vacas en Uno Nunca Sabe en MDZ Radio este viernes por la mañana.

"Yo le comuniqué, a diez días de haber asumido, que había contratos que se vencían en dos o tres meses. Yo le dije que lo mejor era esperar a que esos contratos se vencieran para no tener costos políticos ni económicos. Eso no le gustó. Ella y el hermano me dijeron que si no cumplía con lo que ellos exigían, mis días estaban contados en PAMI, ese fue el tercer motivo", agregó el ahora exfuncionario.

Arrieta tiene total control del organismo en la provincia.

Mientras que reveló: "Quería que echara a los designados desde el PAMI Central a las delegaciones de Guaymallén y Las Heras porque no eran de su riñón político, yo estoy afuera de PAMI por no cumplir con los pedidos de ellos".

Y sumó: "Una decisión mal tomada por gente en PAMI sin experiencia, puede costar la vida de una persona, por eso yo necesito a gente con una mínima experiencia. Yo llego de la mano de Arrieta a PAMI y ahí es cuando ella me pide echar a estas personas".

"Estas prácticas son más de lo mismo, no son casta, son principantes de la política. No tienen criterio propio, yo no tenía el pleno conocimiento de todas las personas que estaban en PAMI, recién me estaba acomodando. No podemos hacer movimientos drásticos en temas que definen entre la vida y la muerte. No les importan los jubilados a ellos", disparó fuertemente Soloa Vacas al hacer referencia a los hermanos Arrieta y su manejo del PAMI provincial.

"De ayer a hoy me he cansado de recibir mensajes de todo el personal manifestándome su apoyo y que lamentaron mi salida de PAMI. Más no puedo hacer, intenté darle un giro distinto a esto, quise generar convenios con la provincia. Pero no es suficiente", subrayó dialogando con MDZ.

Y finalmente sostuvo: "El hermano, no sé como explicarlo, pero se manejan de forma familiar. Las decisiones las toman en familia, habría que preguntarle a ella. No estoy al tanto de quién será mi reemplazante". En su lugar, nombraron a David Litvinchuk, el dueño de una ortopedia de Chacras de Coria y militante de La Libertad Avanza.

El PAMI en Mendoza estuvo acéfalo tres meses tras la asunción de Javier Milei y recién en marzo con la bendición de la diputada libertaria Lourdes Arrieta asumió Carlos Soloa Vacas. Sin embargo, a los pocos días empezaron a tener diferencias que llevaron a una serie de escándalos que hacían prever la salida del flamante titular de PAMI.