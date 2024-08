Tras un indignante chiste, Homero Pettinato se debió disculpar con Javier Milei

En pleno revuelo por la filtración de un video íntimo entre Alberto Fernández y Tamara Pettinato en el despacho presidencial de la Casa Rosada, el hermano de la actriz, Homero Pettinato, debió pedirle disculpas a Javier Milei por una serie de chistes que hizo tiempo atrás, durante la fiesta de los Premios Olga, acerca del presidente y Karina Milei.

Los focos están puestos en la actriz en estas semanas, lo cual no dejó pasar el locutor. "Increíblemente todo el odio va contra mi hermana, una civil, y no contra el viejo pajero y golpeador. Lo único que puedo decirles es que mi hermana es la persona más buena, solidaria, atenta que yo he visto en mi vida. Dedica su vida a ayudar a toda su familia. Linchen al malo", escribió en sus redes sociales el viernes 9, cuando las imágenes se difundieron.

Homero defendió a su hermana tras los videos con Alberto Fernández. Foto: Captura de pantalla

Aclaró que las mismas no fueron tomadas durante el aislamiento social de la pandemia, sino que corresponden a “ocho meses más tarde”. “Mi hermana no cometió ningún delito y es dueña de sus actos. Para alguien puede ser inmoral o puede no gustar que suceda, pero son cosas que pasan”, agregó.

Las disculpas de Pettinato

Hace un mes atrás, Pettinato hizo un chiste que relacionaba al presidente con su hermana Karina; si bien en su momento recibió bastantes críticas, reflexionó luego en el inicio de Sería increíble (Olga): “El chiste ese generó algo que yo no quería generar en gran parte del país, en un público que me lo hizo saber este fin de semana. Obviamente violentando a mi hermana de la misma manera, devolviéndome con la misma moneda”.

A través de su canal de streaming, el humorista y conductor lamentó las críticas que apuntan contra su hermana y añadió: “Cada uno de nosotros entiende que cometemos errores y a veces merecemos las represalias”.

Luego de las disculpas hacia Milei, insistió en que Tamara no habría cometido ningún delito. "El video no es en pandemia, es ocho meses más tarde. Después ella es dueña de sus actos totalmente”, opinó.