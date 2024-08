Los dos proyectos que buscan quitarle la jubilación de privilegio a Alberto Fernández

A raíz de la denuncia que la exprimera dama Fabiola Yánez le realizó al expresidente Alberto Fernández, un grupo de diputados del PRO presentó dos proyectos que buscan quitarle la jubilación de privilegio al exmandatario. A esto se le suma la presión de la diputada Graciela Ocaña y la fundación Apolo en sendos pedidos a la ANSES para que se le retire la pensión.

Una de las propuestas es impulsada por el diputado Damián Arabia, quien dio mayores precisiones por redes sociales: "Presenté un proyecto de Ley para que a partir de ahora se les remueva la pensión vitalicia a Presidentes y Vicepresidentes condenados penalmente".

"Y también para que se le suspenda provisoriamente en caso de procesamiento penal. No es jubilación, es un privilegio”, explicó el legislador en su cuenta de X.

La idea de Arabia obtuvo el apoyo de Javier Milei por esa misma vía: "Me encanta la idea. Desde mi visión las jubilaciones no deberían existir y por ello yo renuncié a la misma". En su proyecto, plantea que la quita de privilegios se concrete desde el inicio del procesamiento judicial y no incluye el retiro de la custodia.

La otra iniciativa la impulsa Silvana Giudici con la firma de 12 legisladores del PRO. Esta norma presenta algunas diferencias con respecto al de Arabia: por ejemplo, avanza con la eliminación de la custodia y remarca que se quitarán los privilegios mencionados cuando haya condena firme en segunda instancia en delitos de causas de corrupción, incumplimiento de deberes de funcionario público y delitos contra la integridad sexual

En similitud con el proyecto de su colega, la propuesta busca modificar la Ley 24.018, sobre pensiones de vitalicias de privilegio para presidente, vicepresidentes y jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En este sentido, también dispone la inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos a quienes ejerzan violencia de género o violaciones.

Por otro lado, también se sumo al debate Graciela Ocaña aunque con un pedido a la ANSES. Según señaló la diputada de Confianza Pública, desde diciembre trabaja para que el organismo no le otorgue la jubilación a Fernández mediante presentaciones de revocación del pago.

"Presentamos un recurso de alzada y una denuncia de ilegitimidad: solicitando la revocación de la resolución que otorgó la Jubilación de Privilegio a Alberto. La única respuesta que nos dieron es que era un tema muy complejo", señaló Ocaña en su cuenta de X.

Y aprovechó las redes para dirigirse al presidente Milei: "Le pedimos, nuevamente, que considere nuestros argumentos, y con la información nueva detenga este robo a todos los argentinos".